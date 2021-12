Božičkova dežela na Laponskem beleži upad prometa. Zaposleni v skrbeh

Božični prazniki so pred vrati in v domovini božička v senci pandemije nestrpno pričakujejo turiste. Po katastrofalnem letu 2020, ki bi ga turistični delavci po vsem svetu najraje pozabili, zdaj upajo na božični čudež. V ledeni in zasneženi božičkovi vasi, kjer ne manjka prazničnih lučk, božičnega drevesca in nešteto možnosti za zabavo, je decembrsko vzdušje prežeto s številnimi vprašanji. Od omikrona, do spreminjajočih se ukrepov in potovalnih omejitev, testiranj in karantene, ki lahko predstavljajo ljudem takšen stres, da se raje ne odločijo za potovanje. Bo Božičku uspelo privabiti veselja željne turiste?