Božičkove severne jelene ogrožajo volkovi: rejci krivijo vojno v Ukrajini

Na Laponskem, severni regiji Finske, ki je znana kot uradno domovanje Božička in njegovih jelenov, v zadnjih letih beležijo dramatično povečanje populacije volkov. Če so njihovo število še lani spomladi ocenjevali na okoli 295, so jih letos našteli že okoli 430. To je največ v zadnjih nekaj desetletjih.

Posledično rejci beležijo prav tako drastično rast napadov volkov na severne jelene. Samo letos naj bi volkovi poklali okoli 1950 jelenov, kar je skoraj 70 odstotkov več kot lani in največ, odkar beležijo to statistiko.

Rejci z območja Kuusamo, ki leži približno 40 kilometrov od ruske meje, skoraj vsak dan tam najdejo kakšnega mrtvega jelena. Trenutno stanje, kot opozarjajo, ogroža celoten sistem vzreje severnih jelenov. "Tukaj je toliko volkov, da ogrožajo vse. Če ne ukrepamo, čez nekaj let na velikem območju ne bo več jelenov," je za CNN dejal Juha Kujala, pripadnik pete generacije družine, ki se ukvarja z vzrejo severnih jelenov.

Po ocenah finskega ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo rejec, ki izgubi eno jelenjo samico, utrpi za okoli 1572 evrov škode. Poleg tega pa rejci zdaj porabijo veliko časa za izpolnjevanje zahtevkov za odškodnino od države, ki na koncu, kot pravijo, niti ne pokrije njihovih stroškov.