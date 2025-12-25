Naslovnica
Božičkove severne jelene ogrožajo volkovi: rejci krivijo vojno v Ukrajini

Kuusamo, 25. 12. 2025 12.55 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.H.
Severni jeleni na Finskem

Laponska, domovina Božička, beleži rekordno število napadov volkov na severne jelene. Rejci poročajo, da so ti samo letos poklali okoli 1950 jelenov. Vse pogostejši napadi volkov ogrožajo tradicijo in turizem te finske regije. Rejci pa za povečano število volkov, ki naj bi prihajali iz Rusije, krivijo tudi vojno v Ukrajini. Finska vlada je zaradi zaskrbljujočih razmer odobrila lov na volkove, da bi zajezili njihovo populacijo.

Na Laponskem, severni regiji Finske, ki je znana kot uradno domovanje Božička in njegovih jelenov, v zadnjih letih beležijo dramatično povečanje populacije volkov. Če so njihovo število še lani spomladi ocenjevali na okoli 295, so jih letos našteli že okoli 430. To je največ v zadnjih nekaj desetletjih. 

Posledično rejci beležijo prav tako drastično rast napadov volkov na severne jelene. Samo letos naj bi volkovi poklali okoli 1950 jelenov, kar je skoraj 70 odstotkov več kot lani in največ, odkar beležijo to statistiko. 

Rejci z območja Kuusamo, ki leži približno 40 kilometrov od ruske meje, skoraj vsak dan tam najdejo kakšnega mrtvega jelena. Trenutno stanje, kot opozarjajo, ogroža celoten sistem vzreje severnih jelenov. "Tukaj je toliko volkov, da ogrožajo vse. Če ne ukrepamo, čez nekaj let na velikem območju ne bo več jelenov," je za CNN dejal Juha Kujala, pripadnik pete generacije družine, ki se ukvarja z vzrejo severnih jelenov.

Po ocenah finskega ministrstva za kmetijstvo in gozdarstvo rejec, ki izgubi eno jelenjo samico, utrpi za okoli 1572 evrov škode. Poleg tega pa rejci zdaj porabijo veliko časa za izpolnjevanje zahtevkov za odškodnino od države, ki na koncu, kot pravijo, niti ne pokrije njihovih stroškov. 

Čemu pripisujejo porast populacije volkov?

Pojavlja se več teorij o tem, zakaj je na Finskem v zadnjem času tako drastično poskočilo število volkov. A ena od glavnih teorij, ki jo podpirajo tako strokovnjaki kot rejci, je, da gre za posledico vojne v Ukrajini. 

"Po vojni v Ukrajini se je stanje poslabšalo ... Volkovi prihajajo z ruske strani," je prepričan Kujala. 

Kot piše CNN, naj bi se namreč veliko ruskih lovcev, ki so prej uravnavali populacijo divjih živali – od volkov, medvedov in risov, po začetku vojne v Ukrajini pridružilo ruski vojski. Volkovi naj bi se tako bolj namnožili in se začeli širiti čez več kot 1309 kilometrov dolgo mejo med Rusijo in Finsko.

Severni jeleni na Finskem
Severni jeleni na Finskem
FOTO: AP

Analize DNK vzorcev volkov, ki jih je izvedel Finski inštitut za naravne vire namreč kažejo, da imajo volkovi veliko genskih markerjev, ki niso značilni za domačo populacijo, kar naj bi potrjevalo teorijo, da se volkovi priseljujejo z vzhoda. 

Nekateri ruski mediji so sicer poročali tudi o vplivu sečnje na habitate prostoživečih živali v tem delu države, kar bi prav tako lahko povzročilo, da živali iščejo primernejše pogoje za življenje.

Volkovi na Finskem sicer sodijo med ogrožene vrste, vendar je vlada zaradi hitro rastoče populacije novembra dovolila lov na volkove na določenih območjih zato, da bi zajezili njihovo populacijo. Dovoljenja za odstrel podeljujejo rejcem in domačinom na območjih, kjer je vzreja severnih jelenov najbolj ogrožena. 

Kujala upa, da bodo prizadevanja ameriškega predsednika Donalda Trumpa po skoraj štirih letih prinesla mir v Ukrajino. "Ustavite to vojno," poziva.

finska laponska severni jeleni volk vojna v ukrajini

