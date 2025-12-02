Božična drevesca pred tatovi zavarujejo tudi z nadzorni sistemi

Čas okraševanja božičnih dreves je pred nami, mnogi so jih že okrasili, svoj lonček pa vsako leto pristavijo tudi tatovi. Tudi letos so na delu. Predrzni lopovi smrečice žagajo kar v gozdovih, na rastiščih, nato pa jih preprodajajo po polovični ceni. Gojitelji jezi, ker nekaterim pred tatovi ne pomagajo niti nadzorni sistemi.