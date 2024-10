Božična evforija se je že začela

Jesen nas še ni zapustila, dodobra smo jo šele začeli, ko se ljudje že nestrpno ozirajo k božičnim drevesom, okraskom in navsezadnje tudi pesmim z božično tematiko.

Analiza, ki jo je opravila britanska medijska hiša Guardian pa dokazuje, kar se že dolgo predvidevalo. Božič je vsako leto bližje, to kažejo namreč tudi podatki večjih supermarketov, lokalnih novic in britanskih lestvic. In če lahko sklepamo po slednjih, je za ljudi zdaj sprejemljivo, da se bo božične pesmi začnejo poslušati nekje na sredini novembra, torej okoli 45 dni pred praznikom.

Od 90. let naprej, ko se božične pesmi poslušale res samo v času okoli praznika, pa se to zdaj bistveno spreminja. Ponavadi so se božične pesmi visoko na lestvice najbolj poslušanih uvrstile šele v zadnjih dveh tednih leta, edina izjema je bila pesem Stay Another Day skupine East 17, ki je 27. novembra 1994 dosegla sedmo mesto.