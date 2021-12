Družina ameriškega kongresnika na božični fotografiji pozira z vojaškimi puškami

Ameriški kongresnik je na družbenem omrežju objavil božično družinsko sliko, nakateri so vsi nasmejani pozirajo z vojaškimi puškami. Na kongresnika se je usul plaz kritik, saj je fotografijo objavil le nekaj dni po strelskem napadu na srednji šoli v zvezni državi Michigan. Oče otroka, ki je umrl v enem od strelskih napadov v šolah v ZDA je ob objavil fotografije dejal, da je to "zelo neokusno".

Republikanski predstavnik Kentuckyja Thomas Massie je ob fotografiji zapisal: "Vesel božič! Božiček, prosim prinesi naboje."

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Fotografijo je objavil nekaj dni po streljanju v šoli v Michiganu, v katerem so umrli štirje najstniki, sedem ljudi je bilo ranjenih. Streljanje v Michiganu je ponovno sprožilo ostre razprave o varnosti v šoli, nadzoru orožja in pravicah do orožja. Oglasile so se družine, ki so v podobnih strelskih napadih v izgubile ljubljene. Dejanje so obsodili tudi politiki. Hčerka Freda Guttenberga Jaime je bila ubita v streljanju v srednji šoli Parkland na Floridi leta 2018 - eden najhujših napadov na šolah v ZDA. Pod objavo kongresnika je Guttenberg objavil fotografijo hčerinega nagrobnika.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Manuel Oliver, čigar sin Joaquin je prav tako umrl v napadu na Floridi je za CNN dejal, da je bil tvit "zelo neokusen". To objavo je obsodilo tudi več oseb iz republikanske stranke. Adam Kinzinger, republikanski kongresnik iz Illinoisa, je dejal, da gre za razkazovanje "fetiša na orožje" in da takšno dejanje ni primerno. Kljub kritikam pa je kongresnika zagovarjalo nekaj ameriških konservativcev. Predstavnica Kolorada in aktivistka za pravice do orožja Lauren Boebert je zapisala: "Takšna je tudi moja različica božične voščilnice". Massie je bil leta 2012 prvič izvoljen za kongresnega predstavnika Kentuckyja. Je odločen zagovornik drugega amandmaja - pravice do posedovanja in nošenja orožja - in je vedno odločno nasprotoval kakršnim koli pobudam za nadzor nad orožjem, v intervjujih pa je dejal, da regulacije ne bodo ustavile pobojev v šolah. Aprila je celo predstavil predlog zakona o znižanju starosti za nakup orožja z 21 na 18 let. Spomnimo. Zadnji strelski napad je izvedel 15-letni Ethan Crumbley. Tožilstvo je 15-letnega dijaka srednje šole v ameriški zvezni državi Michigan obtožilo kot odraslega, obtožnica pa ga med drugim bremeni umora, poskusa umora in terorizma. Tožilstvo v Michiganu je kasneje vložilo tudi tožbo za nenaklepni umor proti staršem fanta, saj je prepričano, da pretekla dejanja dokazujejo "presežno malomarnost". Jennifer in James Crumbley sta tako obtožena nenaklepnega uboja v štirih točkah, ker nista zavarovala orožja pred sinom. V skladu z zakonodajo zvezne države jima, če bosta spoznana za kriva, grozi do 15 let zapora.