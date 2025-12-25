Naslovnica
Praznična loterija: srečnež osvojil 1,8 milijarde dolarjev

25. 12. 2025 13.58

Avtor:
STA
Powerball

Zmagovalni listič ameriške loterije Powerball z glavnim dobitkom 1,8 milijarde dolarjev (dobrih 1,5 milijarde evrov) so prodali v zvezni državi Arkansas, je sporočila loterija. Zmagovalne številke so izžrebali v sredo pozno zvečer. Gre za drugo največjo loterijsko nagrado v zgodovini ZDA, poročajo tamkajšnji mediji.

Prodaja loterijskih lističev je višino glavnega dobitka z 1,6 milijarde na 1,8 milijarde dolarjev (nekaj več kot 1,5 milijarde evrov) povečala po ponedeljkovem žrebanju, ki ni prineslo zmagovalca. Verjetnost za osvojitev dobitka je bila takrat ena proti 292,2 milijona.

Zmagovalni listek igre Powerball, pri kateri je treba zadeti pet številk in ključno šesto številko powerball, so drugič v zgodovini prodali v Arkansasu. Prvič se je to zgodilo leta 2010.

Dobitnik se lahko odloči za takojšnje izplačilo denarja, ko mu bo po plačilu davkov in drugih pristojbin ostalo "le" okoli 834 milijonov dolarjev, ali pa za redna izplačila v obdobju 30 let, po koncu katerega bo bogatejši za skoraj celotni znesek.



Turčija aretirala 115 osumljencev novoletnih terorističnih napadov

Božičkove severne jelene ogrožajo volkovi: rejci krivijo vojno v Ukrajini

KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
dosadnjaković
25. 12. 2025 14.48
@amg benz ljubljana, si ti zadel 😁
Odgovori
0 0
Ice_Cat
25. 12. 2025 14.46
A ni zanimivo kako so skoraj pri vseh loterijah glih okol bozica zmerom najvisji dobitki talajo
Odgovori
0 0
Ice_Cat
25. 12. 2025 14.44
Ce ni zaklenjen clanek.......so pa napisane druge kozlarije🤷
Odgovori
+1
1 0
Kriss-slo
25. 12. 2025 14.21
totalna neumnost da en posameznik dobi toliko denarja namesto da naredijo sistem,ko bi se znesek nekako delil oz bi zmanjsali najvecjo vsoto
Odgovori
-1
3 4
bb5a
25. 12. 2025 14.14
Cenzurirano vse razen Trump in Izrael... cenzuriran je celo članek o cenzuri EU... Božičnih člankov ni na naslovnici...
Odgovori
+4
6 2
Dule saviic
25. 12. 2025 14.14
Bo za neki senvič z pariško
Odgovori
+4
4 0
zajfa
25. 12. 2025 14.21
hahaha. Po moje ga bo nekaj mesecev krepko glava bolela od vsega tega denarja ... Sladki problemi:))
Odgovori
+2
2 0
bibaleze
24ur.com
