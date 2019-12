Božična poslanica britanske kraljice: Leto 2019 je bilo precej nemirno

Tradicionalni govor kraljice Elizabete II. so posneli vnaprej in ga predvajali na božični dan.

V govoru se je kraljica spomnila pristanka na luni iz leta 1969 in potegnila vzporednice s sedanjostjo v tem, da lahko včasih majhni koraki spremenijo svet. Omenila je tudi 75. obletnico zavezniškega izkrcanja v Normandiji, ki so jo po njenih besedah obeležili v duhu sprave na obeh straneh Rokavskega preliva.

"Izzivi, s katerimi se ljudje soočajo danes, so morda res drugačni od tistih, ki jih je imela naša generacija. A kljub temu me je prijetno presenetilo, kako so se mlajše generacije soočile z vprašanji, kot je zaščita našega okolja in podnebja," je dejala in postavila most med mlajšimi ter starejšimi. Spomnila se je tudi vojakov, zdravnikov in medicinskih bratov ter sester, ki pomagajo tistim, ki to potrebujejo, ter nudijo zaščito in varnost.

Nenazadnje je omenila tudi rojstvo svojega osmega pravnuka, malega Archieja, ki se je princu Harryjuin njegovi soprogi Meghanrodil maja letos. "Tudi v sredici božiča leži rojstvo otroka," je ob tem dejala. Pozvala je k premagovanju razlik in razhajanj ter si zaželela složnosti in razumevanja.