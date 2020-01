Avstrijski deklici izpolnjene želje, potem ko je njen balon pristal na Kavkazu

Tako, ko je ruski kmet izvedel, kaj si deklica želi, pisma ni moral kar tako odvreči in pozabiti na njene želje. Prepričan je bil, da je balon k njemu poslala usoda. Ker pa je šlo za velik finančni zalogaj, je Amin za pomoč zaprosil svoje prijatelje. Večina se je odzvala in tako so na severnem Kavkazu poskrbeli, da se je uresničila otroška želja.

"Vsi moji prijatelji, od povsod, tudi iz Moskve, so hitro zbrali denar." Ruski božiček pa je poleg denarja imel še eno težavo. Bližal se je namreč 25. decembra, zato je darilo moralo prispeti v Salzburg nakasneje do tega dne.

Pravljica je seveda imela srečen konec. Mož, preoblečen v božička je presrečni in presenečeni devetletnici predal darila. Sofija in njena celotna družina so bili namreč osupli, ko so jih poklicali ljudje, ki so Aminu pomagali najti dekle in ji izpolniti želje. Sofija je lokalnim medijem povedala, da se želi naučiti ruščine ter dodala, da bo tudi prihodnje leto poslala pismo v balonu.