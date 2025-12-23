Božični čudež: 22-letni policist, ki je bil ustreljen v glavo, že doma

Policist Jack Hibbert, ki je bil v službi šele štiri mesece, je patruljiral na plaži Bodni med tragičnim dogodkom ob Hanuki, ko sta dva oborožena moška izvedla teroristični napad in ranila več kot 40 ljudi, 15 pa sta jih ubila.

Dvaindvajsetletnik, ki je bil zadet tudi v ramo, je izgubil vid na enem očesu, vendar zdaj že okreva doma, je potrdila njegova družina, poroča BBC.