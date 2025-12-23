Božični čudež: 22-letni policist, ki je bil ustreljen v glavo, že doma

Policist Jack Hibbert, ki je bil v službi šele štiri mesece, je patruljiral na plaži Bodni med tragičnim dogodkom ob Hanuki, ko sta dva oborožena moška izvedla teroristični napad in ranila več kot 40 ljudi, 15 pa sta jih ubila.
Dvaindvajsetletnik, ki je bil zadet tudi v ramo, je izgubil vid na enem očesu, vendar zdaj že okreva doma, je potrdila njegova družina, poroča BBC.
"Kot družina si ne bi mogli želeti ničesar več - imeti našega Jacka doma, še posebej za božič, se resnično zdii kot čudež. Medtem ko je doma, še vedno okreva in bo v tem času potreboval podporo in nadaljnje pozitivne misli," so zapisali v izjavi.
Še potem, ko je bil med napadom ustreljen, je mladi policist pomagal obiskovalcem festivala, dokler ni fizično obležal, je povedala njegova družina.
Spomnimo
Napadalca, 50-letnik in njegov 24-letni sin, sta napad skrbno načrtovala in se nanj pripravljala več mesecev, vključno s strelskimi vajami. Med napadom sta odvrgla tudi doma izdelane bombe, a teh na srečo ni razneslo. Policisti so starejšega napadalca ubili, mlajšega pa naj bi danes prepeljali iz bolnišnice v strogo varovan zapor v Sydneyju. Obtožen je 59 kaznivih dejanj, med drugim umora in terorizma.
Napadalca sta med napadom na priljubljeni plaži ustrelila 15 obiskovalcev dogodka, ki je potekal ob začetku praznovanja judovskega praznika hanuka, več deset sta jih ranila.
