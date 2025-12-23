Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Božični čudež: 22-letni policist, ki je bil ustreljen v glavo, že doma

Sydney , 23. 12. 2025 08.00 pred 24 minutami 2 min branja 1

Avtor:
A.K.
Jack Hibbert

Mladega policista Jacka Hibberta, ki je bil med napadom na plaži Bondi ustreljen v glavo, so odpustili iz bolnišnice. Družina je zato presrečna, čeprav se zavedajo, da je pred njim še dolga pot okrevanja.

Policist Jack Hibbert, ki je bil v službi šele štiri mesece, je patruljiral na plaži Bodni med tragičnim dogodkom ob Hanuki, ko sta dva oborožena moška izvedla teroristični napad in ranila več kot 40 ljudi, 15 pa sta jih ubila.

Dvaindvajsetletnik, ki je bil zadet tudi v ramo, je izgubil vid na enem očesu, vendar zdaj že okreva doma, je potrdila njegova družina, poroča BBC. 

Poklon žrtvam streljanja v Avstraliji
Poklon žrtvam streljanja v Avstraliji
FOTO: AP

"Kot družina si ne bi mogli želeti ničesar več - imeti našega Jacka doma, še posebej za božič, se resnično zdii kot čudež. Medtem ko je doma, še vedno okreva in bo v tem času potreboval podporo in nadaljnje pozitivne misli," so zapisali v izjavi. 

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Še potem, ko je bil med napadom ustreljen, je mladi policist pomagal obiskovalcem festivala, dokler ni fizično obležal, je povedala njegova družina. 

Spomnimo

Napadalca, 50-letnik in njegov 24-letni sin, sta napad skrbno načrtovala in se nanj pripravljala več mesecev, vključno s strelskimi vajami. Med napadom sta odvrgla tudi doma izdelane bombe, a teh na srečo ni razneslo. Policisti so starejšega napadalca ubili, mlajšega pa naj bi danes prepeljali iz bolnišnice v strogo varovan zapor v Sydneyju. Obtožen je 59 kaznivih dejanj, med drugim umora in terorizma.

Po streljanju na plaži Bondi
Po streljanju na plaži Bondi
FOTO: Profimedia

Napadalca sta med napadom na priljubljeni plaži ustrelila 15 obiskovalcev dogodka, ki je potekal ob začetku praznovanja judovskega praznika hanuka, več deset sta jih ranila.

bondi teroristični napad

V kampanji ameriške vojske ubili še enega narkoterorista

SORODNI ČLANKI

Nove podrobnosti o napadu v Sydneyju: med ljudi vrgla eksplozivne naprave

Aretirali sedem ljudi, ki so bili na poti na plažo Bondi

V avtu strelca na plaži Bondi našli zastavi Islamske države

Zakonca, ki sta skušala razorožiti enega od strelcev, postala prvi žrtvi

  • Služba
  • Pravna pomoč za ceno malice
  • Nepremičnine
  • Nekdanji partner
  • Pridobite brezplačen nasvet
  • Zavarovanje pravne zaščite v prometu
  • Ali se vaša služba nikoli ne konča?
  • Družina
  • Mobing
KOMENTARJI1

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
setisfekšn
23. 12. 2025 08.31
Noben čudež ni bil nima odkod bit-samo sreča -realna sreča!
Odgovori
+1
1 0
bibaleze
Portal
Zakaj se otrok z mamo vede drugače kot z očetom?
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Macaulay Culkin o svojih otrocih
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Vaginalni izcedek v nosečnosti: kdaj je normalen in kdaj nevaren
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
Psiholog razkriva: Vsaka bolečina, strah ali sram, ki ga otrok doživi od starša, je nasilje
zadovoljna
Portal
Razveselila sta se rojstva hčerke
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
Dnevni horoskop: Ovni bodo potrpežljivi, raki se umikajo vase
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
3 znamenja, ki jih čakajo najlepši božični prazniki
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
25 prazničnih vprašanj z Lucijo Harum
vizita
Portal
Kaj se zgodi, če alkohol zamenjamo z vodo?
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
5 stvari, ki jih niste vedeli o kurkumi
To uničuje vaše zdravje
To uničuje vaše zdravje
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
Zakaj je zimska rekreacija ključna za krepitev imunskega sistema?
cekin
Portal
Sive ločitve: selitev v upokojenski raj odprla boleče rane
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Evropa: Pregled desetih najcenejših držav za življenje
Kam z denarjem v 2026?
Kam z denarjem v 2026?
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
Tri stvari, ki jih lahko danes naredite za nižje račune za energijo
moskisvet
Portal
Hčerka je njena izrezana kopija
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Kako preživeti decembrske praznike z manj stresa?
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
Neverjetno! To so v vesolju opazili drugič v zgodovini
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
6 vrst sadja, ki bi jih morali jesti pogosteje
dominvrt
Portal
Zimske pasti pri PVC-oknih in kako jih odpraviti
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
S tem bodo letošnji prazniki resnično nekaj posebnega
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Za zgolj 4,3 milijona evrov naprodaj ikona Hollywooda
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
Ste vedeli, da vaš pes sanja?
okusno
Portal
Božične sladice v kozarcu: tri hitre ideje brez peke
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Popolna hladna solata za božično ali novoletno zabavo
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznično kosilo iz enega pekača
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
Praznična sladica, ki navduši na prvi pogled
voyo
Portal
Dedek gre na jug
Tudi to je božič
Tudi to je božič
Tačke na patrulji: Film
Tačke na patrulji: Film
Na lovu
Na lovu
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1425