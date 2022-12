Božični čudež v Avstriji: snežni plaz preživelo vseh deset smučarjev

Večurna obsežna reševalna akcija blizu smučišča Lech Zürz, v kateri je sodelovalo več kot 200 reševalcev, sedem helikopterjev in lavinski psi, se je obrestovala. Nesrečo je namreč preživelo vseh deset ljudi in avstrijski mediji danes poročajo o pravem "božičnem čudežu".

Okoli 20.30 je policija sporočila, da so našli in rešili osem oseb, še dve pa sta bili pogrešani. Kot poroča Krone.at, je šest ljudi povedalo, da so imeli izjemno srečo, saj jih plaz ni odnesel s seboj. Ena oseba, ki jo je plaz zajel, je bila lažje poškodovana, a se je uspela rešiti sama, drugega poškodovanca pa so s helikopterjem odpeljali v bolnišnico v Innsbrucku. Avstrijski mediji poročajo, da je težje poškodovan. Usoda še dveh smučarjev ni bila znana.

Do jutra pa so policisti sporočili, da so našli še zadnji dve pogrešani osebi. Bili sta lažje poškodovani. "Domnevamo lahko, da ni več pogrešanih," so zapisali v izjavi in zaključili reševalno akcijo. Podrobnosti o državljanstvu vpletenih oseb niso podali.