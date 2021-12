Božično darilo za prebivalce La Palme in še Debelinko

Dobili smo zgodnje božično darilo, pravijo prebivalci španskega otoka La Palma, ki so si po treh mesecih končno nekoliko oddahnili. Vulkan Cumbre Vieja naj bi se namreč končno umiril – in to ravno pred božičnimi prazniki. Prebivalci zato zdaj pravijo, da se bo po novem letu zanje začelo novo življenje in da bodo obnovili, kar je vulkan uničil. Ker bodo za to potrebovali denar, ljudi vabijo, naj jih obiščejo in jim tako pomagajo obnoviti lokalno ekonomijo. Dosegla pa jih je še ena vesela novica. Prav na njihovem otoku sta bili prodani dve dobitni srečki za tradicionalno špansko predbožično loterijo Debelinko, ki naj bi srečnežema prinesli 400.000 evrov.