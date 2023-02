BP z največjim prihodkom v 114-letni zgodovini in ogromno izgubo

Podobno rast so doživela tudi druga energetska podjetja, pri čemer je Shell prejšnji teden poročal o rekordnih prihodkih v višini skoraj 37,3 milijarde evrov. Enormni dobički so povzročili pozive energetskim podjetjem, naj plačajo višje davke, saj se mnoga gospodinjstva spopadajo z naraščajočimi računi. Šef BP Bernard Looney je dejal, da britansko podjetje "pomaga zagotoviti energijo, ki jo potrebuje svet", in vlaga v prehod na zeleno energijo.

Cene energije so začele naraščati po koncu 'lock-downov' zaradi covida, vendar so se marca lani po ruski invaziji na Ukrajino močno zvišale, kar je sprožilo zaskrbljenost glede zalog. Cena surove nafte Brent je po invaziji dosegla skoraj 119 evrov za sod, a je od takrat padla nazaj na približno 75 evrov. Cene plina so prav tako poskočile, vendar so padle z najvišje vrednosti.

BP je dejal, da bo njegovo poslovanje v Združenem kraljestvu, ki predstavlja manj kot 10 odstotkov njegovega svetovnega dobička, plačalo 2,1 milijarde evrov davka za leto 2022, vključno s 652,1 milijona evrov zaradi dajatve na dobiček energije. Andrew Griffith, britanski gospodarski sekretar ministrstva za finance, je dejal, da je davek na nepričakovani dobiček vzpostavil "pravo ravnovesje" med pomočjo družinam pri življenjskih stroških in zagotavljanjem oskrbe Združenega kraljestva z energijo. "Bili smo zelo jasni, da želimo spodbuditi ponovno vlaganje dobičkov sektorja nazaj v gospodarstvo in zato dajatev na dobiček iz energije deluje točno tako, kot deluje," je povedal za BBC Radio 4.

Nick Butler, prej višji izvršni direktor pri BP in zdaj gostujoči profesor na Kings Collegeu, s katerim se je BBC pogovarjal zaradi njegovega poznavanja plinskih podjetij, je dejal, da cene nafte in plina ne bodo ostale "izjemno visoke" za vedno. "Prepričan sem, da bo večji pritisk za davke na nepričakovane dobičke, kar razumem, vendar je to začasna situacija. Cene nafte in plina padajo in nepričakovani dobiček, ki ga ustvarjajo ta podjetja, ne bo trajal do leta 2023."