Brač zajel velik požar

"Položaj je danes zjutraj precej boljši. Na južnem delu požarišča je še vedno nekaj odprtega ognja. Na drugih območjih prihaja do občasnih ponovnih vžigov, ki jih hitro omejimo. Protipožarna letala že delujejo in pričakujemo, da bomo tudi na južnem delu kmalu obvladali razmere, nato pa nadaljevali sanacijo požarišča," je povedal poveljnik Gasilske zveze Splitsko-dalmatinske županije Ivan Kovačević.

Požar, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na otoku Brač in ogrozil naselji Ložišća in Bobovišća, gasilci še vedno gasijo, vendar je stanje danes zjutraj precej boljše, poroča Net.hr.

Po navedbah Hrvaške gasilske zveze so uspeli zaščititi vse stanovanjske objekte. Zaradi nevarnosti so ponoči začeli priprave na morebitno evakuacijo prebivalcev iz Bobovišć proti Sutivanu po morski poti. Na območje so napotili plovila Luške kapitanije Split, Hrvaške gorske reševalne službe in pomorske policije.

Požar je izbruhnil v četrtek ob 22.13 na območju Ložišć. Ogenj je zajel travo, nizko rastlinje in makijo na težko dostopnem terenu. Zaradi močnega vetra se je požar začel približevati naseljema Ložišća in Bobovišća, vendar so gasilci uspešno obranili vse stanovanjske objekte.Zaradi nevarnosti so izvedli manjšo preventivno evakuacijo prebivalcev iz prvih hiš pri obali.

Ob izbruhu požara je bilo nad tem delom Brača jasno vreme, zato ne kaže na povezavo z nevihto. Pozneje je neurje zajelo dele otoka Šolta, prve kaplje dežja pa so dosegle tudi Milno. Brač je za zdaj večinoma ostal brez dežja, močan jugo pa gasilcem še naprej povzroča težave.