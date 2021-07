Uničevanje obale: neznanci na Braču privili ležalnike v zaščitene skale

Gre namreč za geološko točko, kjer so našli zelo dobro ohranjene sledi udarca asteroida v Zemljo pred 66 milijoni let. Ta pomemben trenutek v zgodovini Zemlje označuje mejo med dvema geološkima obdobjema – mezozoikom in kenozoikom. Prav sledi tega ključnega trenutka za evolucijo sesalcev so zelo dobro ohranjene na področju Likve, ki bi v bližnji prihodnosti lahko postala pomembna točka za geologe in njihova raziskovanja.

"Šele, ko pomislite, da ste o uničevanju in privatiziranju pomorskega dobrega videli in slišali vse, se najdejo pametnjakoviči, ki na naši obali demonstrirajo v nebo vpijajočo človeško neumnost," piše portal morski.hr . Prav skale, ki se jih je lotil neznanec, bodo osrednja točka bodočega geološkega parka. Občina Sutivan, Narodna knjižnica Sutivan in Hrvaški geološki inštitut s skupnimi močmi delajo na projektu oblikovanja "poučne geološke steze", saj si prizadevajo za trajno zaščito pomembnega območja. "Vsemogoči Google maps je to že storil," piše portal.

"In tako je bilo, dokler se ni našel pameten človek, ki se je potrudil in z vijaki, mozniki in vrtalnikom v skale pritrdil ležalnike," piše spletna stran. Na Facebook strani Pozdrav iz Supetra so zapisali, da upajo, da odgovorni v občini spremljajo situacijo. "Nenavadno pa je, da sami niso opazili, da so skale izvrtane in da so nanje na območju skupnega dobrega pritrdili ležalnike. Morda so to tudi že opazili, vendar se ne želijo zameriti prominentnim najemodajalcem apartmajev," so zapisali na družbenem omrežju. Storilcem pa so sporočili, da imajo časa do ponedeljka, da ležalnike odstranijo, sicer bodo pristojni inšpekciji podali kazensko prijavo za uničevanje obale.

Novinarji portala morski.hr so na objavljenih fotografijah opazili tudi dve telefonski številki, zato opravili dva klica in poskušali izvedeti, kdo je avtor 'uničevalnega projekta'. Gospa, ki se je oglasila na telefon, se je predstavila, vendar potem, ko je ugotovila, da gre za novinarje, telefon predala drugi osebi. "Sem na otroškem rojstnem dnevu, zato na žalost ne morem govoriti z vami." Na vprašanje, ali je oseba odgovorna za privijanje ležalnikov v skale pa je novinarjem odgovorila, naj pokličejo naslednji dan zjutraj ter prekinila povezavo. Na drugi telefonski številki se nihče ni oglasil.