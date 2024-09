'Brad Pitt' iz žrtev izvlekel 325 tisoč evrov

Španska policija je aretirala peterico goljufov, ki so se predstavljali kot filmski zvezdnik Brad Pitt in naivni ženski opeharili za kar 325 tisoč evrov.

Skupina je s svojima žrtvama – ena je iz Andaluzije, druga pa iz Baskije – v stik stopila pred spletne strani za Pittove oboževalce. Z njima so komunicirali prek aplikacije za sporočanje in si izmenjevali sporočila, dokler nista verjeli, da se prek WhatsAppa pogovarjata s samimi igralcem, ki naj bi jima obljubil romantično razmerje in skupno prihodnost, je sporočila španska civilna garda.

Sledil je naslednji korak, ko je lažni Brad Pitt nič hudega sluteči ženski prepričal, naj denar vložita v različne projekte, ki v resnici niso obstajali. Prva je na ta način izgubila 175, druga pa 150 tisočakov.

Žrtvi niso izbrali naključno, je pokazala preiskava. Kriminalci so namreč preučili socialna omrežja žrtev in naredili njun psihološki profil, s čimer so odkrili, da sta obe ženski ranljivi osebi, ki jima primanjkuje naklonjenosti in sta v stanju depresije. Kot taki sta bili lahki tarči.

Preiskava je stekla avgusta lani, ko je ena od žensk vendarle ugotovila, da je žrtev goljufije, in zadevo prijavila. Kmalu je sledila še druga. Zaključila se je s kar petimi hišnimi preiskavami, med katerimi so našli vrsto obremenilnih dokazov. Med njimi je bil notesnik, v katerega so si nepridipravi zapisovali fraze, s katerimi so poskušali ženski očarati. Nazaj so uspeli dobiti tudi 85 tisoč evrov, ki pripadajo žrtvam.