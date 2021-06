Bradetičeva: Hrvaška bi hitro testiranje za vstop lahko ukinila že konec naslednjega tedna

Začenja se turistična sezona, pa tudi šole je konec prihodnji teden. Že nekaj zadnjih vikendov ljudje tudi po dve uri čakajo na mejah. Kaj bo naredila Hrvaška, da bo vse skupaj bolj pretočno? "Večja gneča na mejah v zadnjem času traja že en mesec. Predvsem prejšnji konec tedna smo gostili veliko turistov iz Avstrije in Nemčije," je pojasnila Bradetičeva in spomnila, da je Hrvaška 1. junija sprejela digitalno covidno potrdilo. "Na Hrvaško bo seveda lažje vstopiti takrat, ko bodo tudi ostale države uvedle digitalno potrdilo. Priskrbeli smo tudi naprave za skeniranje QR-kode na potrdilih, tako bo kontrola hitreje potekala."

In ko bo Slovenija na zelenem seznamu, te omejitve – potrdila o opravljenem hitrem antigenskem testu – ne bo več. Po podatkih Inštituta Jožef Stefan bi se to lahko zgodilo ta konec tedna. Ali bi Hrvaška lahko potem prihodnji teden sprostila ta ukrep? Bradetičeva odgovarja, da bodo sprostili "takoj, ko bomo dobili seznam, zadnje številke" . "Zavedati se moramo tudi, da se mora sestati hrvaška svetovalna skupina in določiti ukrepe. Upamo, da bodo številke dobre in bi že konec naslednjega tedna ta ukrep odpravili."

Kakšna pa je epidemiološka slika na Hrvaškem? Vlada priznava, da težave povzročajo lokali, ki so zdaj lahko odprti do polnoči, saj se ljudje nenadzorovano zbirajo. Bradetičeva ugotavlja, da je do tega prišlo morda zaradi evropskega prvenstva v nogometu, ki ga veliko ljudi spremlja v lokalih. "Ko se strasti razvnamejo, se je težko nadzorovati."

"Toda moramo se zavedati dejstev, da so turistični delavci skoraj že cepljeni, da je večina Hrvatov, od 40 do 50 odstotkov, že cepljena, nekateri so že preboleli. Vsi turisti, ki prihajajo, pa imajo potrdila o negativnem testu ali so že cepljeni." Bradetičeva odgovarja, da jih je resda mogoče malo strah, "ampak upamo na najboljše".

Kaj pa svetuje Slovencem, ki se odpravljajo na Hrvaško? "Svetujem jim, da se imajo lepo, da se sprostijo in da se vrnejo srečni."