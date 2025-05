Bralec z ustnic razkril, kaj je Brigitte Macron zabrusila soprogu

Jesus Enrique Rosas , ki na X-u objavlja kot The Body Language Guy, je prepričan, da Emmanuel Macron ni pričakoval tega, kar je sledilo. Na posnetku ga vidimo, ko se odprejo vrata letala. Njegovo telo je sproščeno, na obrazu ima nevtralen izraz. Trenutek pozneje prileti "klofuta" oziroma, kot trdi Rosas, ga žena odrine, saj je uporabila obe roki in ne samo ene.

Pri britanskem mediju Express so se medtem obrnili na neimenovane strokovnjake za branje z ustnic. Ti trdijo, da je Brigitte Macron svojemu možu na vrhu stopnic zabrusila "Izgini, zguba!" Emmanuel Macron naj bi poskušal zadevo umiriti, ženi naj bi dejal "Vsaj poskusiva, prosim," a ga je ta zavrnila: "Ne."

Po poročanju portala Le Media naj bi sicer Elizejska palača sprva zavrnila pristnost posnetka, češ da je prirejen s pomočjo umetne inteligence. A ko naj bi kasneje pristnost posnetka potrdili, naj bi se tudi zgodba francoskih oblasti spremenila. Le Media piše, da naj bi tesni prijatelj predsednika dogodek opisal kot "navaden prepir med parom". Še en član njunega spremstva je medtem o dogodku dejal, da sta se zakonca "zgolj šalila".

Enako so nato zatrdili tudi uradni predstavniki Elizejske palače, ki so opisali "zadnje trenutke sproščanja zakoncev pred začetkom uradnega obiska", pa tudi Macron sam, ki je ob tem posvaril tudi pred dezinformacijami v dobi družbenih medijev, piše AP. Spomnil je na dva svoja posnetka v zadnjih dneh, ki sta povzročila val komentarjev: na očitke o jemanju kokaina, ko je pobral robček z mize, in pa posmeh ob stiskanju rok s turškim predsednikom Erdoganom, ko so se komentatorji razpisali, kako možato je Turek nadvladal Francoza.