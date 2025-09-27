Bralec z ustnic razkril vzrok napetega vzdušja med zakoncema Trump

Najbolj znan predsedniški par so v sredo zvečer ujeli, ko sta se vračala z Generalne skupščine ZN v New Yorku. Fotografije, ki so ponudile uvid v notranjost letala, so prikazovale prizor, ki so ga mnogi tolmačili kot napeto ozračje med zakoncema.
Trump Melanii, medtem ko sedita drug nasproti drugega in se pogovarjata, žuga s prstom, ona pa odkimava z glavo.
"Moja razlaga je, da Trump ni napadal Melanie, ampak se je odzval na norčije v ZN," je za Daily Mail ocenil profesionalni bralec z ustnic Jeremy Freeman, ki kot izvedenec priča na sodiščih v Veliki Britaniji.
"Neverjetno je bilo. Kako so lahko to storili," se je po besedah Freemana jezil Trump. "Donald, poglej me," pa mu naj bi odgovorila Melania, preden sta izstopila iz helikopterja.
Še ena britanska bralka z ustnic, Nicola Hickling, ima podobno razlago. Kot je dejala, ocenjuje, da je bil Trump zaščitniški do Melanie. "Ne morem jim odpustiti, poskušali so te poškodovati," naj bi Trump dejal po njeni oceni.
"Tega ne moremo storiti, morava ostati varna, ti nisi varen," naj bi dejala Melania, Trump pa naj bi vztrajal: "Konec je z njimi, moramo jih izzvati".
"Neverjetno je, da z Melanio nisva padla z obrazom naprej na ostre robove jeklenih stopnic," je kasneje Trump zapisal na družbenih omrežjih. "Oba sva se trdno držala ograje, sicer bi bila katastrofa," je dodal.
Izrazil je prepričanje, da sta bila s soprogo žrtvi sabotaže in pozval k aretacijam odgovornih.
Po incidentu je The Times namreč poročal, da naj bi se uslužbenci ZN šalili, da bodo izklopili tekoče stopnice. Združeni narodi so sicer pojasnili, da je tekoče stopnice najverjetneje nehote ustavil Trumpov snemalec, ki je nenamerno sprožil varnostni mehanizem, za delovanje teleprompterja pa da je odgovorna ameriška delegacija in da s tem nimajo nič. Bela hiša trdi, da gre za aparat ZN.
