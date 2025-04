Bralka z ustnic: Zmedenemu Trumpu je Melania zašepetala pet besed

Med sveto mašo na Trgu svetega Petra v Vatikanu sta ameriška prva dama in predsednik sedela poleg drugih svetovnih voditeljev, med drugim francoskega predsednika Emmanuela Macrona in finskega predsednika Alexandra Stubba. Ko je prišel čas za izmenjavo pozdrava miru, je bil Donald Trump sprva videti neodločen, vendar je imela njegova žena zanj nekaj spodbudnih besed.

Pri omenjenem časniku se sklicujjoe na izjavo strokovnjakinje za branje z ustnic Nicole Hickling, za katero pravijo, da jim je ekskluzivno razkrila, da mu je Melania, ko se je sklonila k Trumpovemu ušesu, rekla: "To bi moral storiti." Nato se je primaknila še bližje in to ponovila, Trump pa ji je odgovoril: "Oh, v redu," zatrjuje Hicklingova.