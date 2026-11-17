"Skupaj bomo okrepili glas Evropejcev, ki podpirajo spremembo smeri: varne meje, cvetoče gospodarstvo in spoštovanje narodov," so zapisali v objavi na družbenem omrežju. "Zapriseženi smo k temu, da zahtevo spremenimo v politično akcijo," so dodali.

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Ob tem so dodali, da bo Branko Grims opravljal vlogo enega od podpredsednikov.

Grims se je tretji največji politični skupini Evropskega parlamenta pridružil, potem ko je bil julija izključen iz desnosredinske EPP.

V največji politični skupini so evroposlancu SDS med drugim očitali pomanjkljivo delovno etiko ter kontinuirano delovanje proti desnosredinskim in evropskim vrednotam. Prav tako so ocenili, da ni prispeval k delu politične skupine, ampak da je deloval proti njej.