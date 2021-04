Floydov brat: 'Pravico imate, da izrazite svojo jezo, a tega ne počnite nasilno'

Porota s sojenja nekdanjemu policistu iz Minneapolisa Dereku Chauvinu je po poročanju okrožnega sodišča v Hennepinu v ponedeljek zaključila prvi dan posvetovanja. Med razpravami so porotniki izolirani v hotelu, kjer še vedno odločajo, kakšen bo zaključek sojenja. "Obsodilna sodba bi bila velika iskra upanja. Olajšanje je, da zdaj vidimo spremembe. Ne gre namreč za to, da nekdo le govori o spremembi, temveč tudi za to, da se te spremembe vidi," je za The Independent povedal 44-letni brat pokojnika, Terrence Floyd . "Če se bodo te spremembe zgodile, bi to predstavljalo nek nov mejnik," je dejal.

Terrence Floyd: "Moram hoditi tam, kjer brat ne more hoditi, govoriti tam, kjer ne more govoriti, ljubiti tam, kjer on ne more ljubiti."

Obtoženi policist in Floydovi so zadnje tedne, ko je v Minneapolisu potekalo sojenje, sedeli v isti dvorani, včasih tudi le nekaj metrov narazen. A ne glede na to, kako zelo si Floydova družina želi obsodilne sodbe, pozivajo ljudi, naj tudi ob morebitni neželeni odločitvi sodišča in porote ostanejo miroljubni. "Pravico imate biti jezni, pravico imate protestirati in zagotoviti, da se sliši vaš glas. Pravico imate tudi, da svojo jezo izrazite. A tega ne počnite nasilno, izrazite jo na miren način," je protestnike pozval brat Georgea Floyda . "Pokažimo ljudem, ki mislijo, da smo živali, da to nismo. Smo le jezni in želimo biti slišani."

44-letnik je povedal, da mora zaradi bratove smrti svojo platformo izkoristiti in si prizadevati za spremembe. A priznal je tudi, da se je v določenih trenutkih ustrašil, da bi lahko s tem oškodoval tudi sebe ter da bi tudi njegovi otroci ostali brez očeta. Tega strahu sicer nima več – prepričan je, da je prizadevanje za rasno pravičnost pomembnejše. "To se je dogajalo že prej, a zdaj je to prišlo tudi pred moj prag. Zdaj je torej čas, da spregovorim tam, kjer me je bilo strah govoriti. Moram hoditi tam, kjer brat ne more hoditi, govoriti tam, kjer ne more govoriti, ljubiti tam, kjer on ne more ljubiti. In to bom nadaljeval in izpeljal," pravi.

Želi si enakosti. "Naša koža je različne barve, a krvavimo enako. Tudi naša kri je rdeča, vsi smo ljudje," pravi ter dodaja: "Ni črne ali bele rase, je samo človeška rasa."V New Yorku je ustanovil organizacijo za delo z mladimi v skupnostih, ki si prizadevajo za reformo policije in zagotavljanje boljšega usposabljanja in izobraževanja. "Poskušam ozaveščati. Lahko gremo k politikom in se z njimi pogovarjamo, a na koncu so ljudje tisti, ki vodijo državo," meni.

V ZDA v pričakovanju izgredov na ulicah povečali število policistov

Mesto Minneapolis medtem ostaja v stanju pripravljenosti. Varovanje so še dodatno zaostrili, potem ko so se zaradi smrti še enega temnopoltega moškega v predmestju Brooklyn Center protesti še stopnjevali. Odvetnik Benjamin Crump, ki zastopa tako družino Floyd kot tudi družino Daunteja Wrighta, je povedal, da bi obsodba Chauvina predstavljala precedens v ZDA. "Rezultat, za katerega molimo, je, da bi bil Derek Chauvin kaznovan za umor Georgea Floyda, ker verjamemo, da bi bil to precedens," je dejal za ABC. "Amerika bi naposled le izpolnila svoje obljube o svobodi in pravičnosti za vse. To pomeni za vse – temnopolte, Latinoameričane, vse."