Brata Menendez po 35 letih za zapahi kmalu na prostosti?

Bosta najbolj znana ameriška brata morilca po 35 letih za zapahi kmalu odkorakala na prostost? Za Erika in Lyla Menendeza, ki sta pred skoraj štirimi desetletji umorila starše, je sodišče v Los Angelesu dosmrtni zapor brez možnosti izpusta spremenilo v 50-letno zaporno kazen, kar pomeni, da bosta zdaj lahko prvič zaprosila za pogojni izpust. Brata naj bi po poročanju družinskih članov in odvetnikov razsodbo sprejela z nasmehom in solzami, saj to pomeni, da bi lahko teoretično že prihodnji mesec odkorakala na svobodo. Erik in Lyle priznavata, da sta ubila starše, a da sta to storila zaradi večletnega spolnega, fizičnega in psihičnega nasilja. Po drugi strani tožilci vztrajajo, da sta morila iz koristoljubja. Njuna zgodba je lani postala televizijska uspešnica. Samo v prvem tednu si je serijo ogledalo več kot 22 milijonov ljudi.