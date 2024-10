Brata Menendez kmalu na prostosti? Tožilstvo podpira pogojni izpust

Pred bratoma je sicer še dolga pot, preden bosta morda izpuščena na prostost. Urad tožilca bo danes na sodišče vložil priporočilo za ponovno izrekanje kazni, ki bo vsebovalo podrobnosti in dokaze, ki bodo govorili v korist nižji kazni. Sodnik bo nato v naslednjih 30 do 45 dneh razpisal obravnavo, na kateri bo presodil argumente za njuno izpustitev.

"Menim, da sta bila brata doma podvržena velikim motnjam in nadlegovanju," je povedal in dodal, da za umor sicer ni opravičila, a verjame, da sta brata svoj dolg do družbe že odplačala.

53-letni Erik Menendez in 56-letni Lyle Menendez trenutno v Kaliforniji prestajata dosmrtni zapor brez možnosti pogojnega izpusta. Potem ko je tožilstvo preučilo nove dokaze, je okrožni državni tožilec v Los Angelesu George Gascón sporočil, da bi moral sodnik njun primer ponovno pregledati in ju pogojno izpustiti na prostost, poroča BBC.

Joseja in Kitty Menendez je policija našla mrtva na njunem domu avgusta 1989. Policijo sta poklicala Erik in Lyle in sporočila, da sta po vrnitvi domov našla trupli svojih staršev. Oblasti bratov sprva niso obravnavale kot osumljenca, zaradi brutalne narave zločina so namreč predvidevali, da za umoroma stoji mafija.

Med sojenjem v 90. letih prejšnjega stoletja so ju tožilci prikazali kot otroka bogatih staršev, ki sta metodično načrtovala umora, da bi pridobila bogastvo svojih staršev. Njuni zagovorniki so medtem trdili, da sta bila brata žrtvi dolgoletne čustvene, fizične in spolne zlorabe in sta delovala iz samoobrambe.

Maja 2023 sta na urad tožilca vložila predlog, v katerem sta podrobno opisala nove dokaze v njunem primeru in zahtevala razveljavitev obsodb. Gascón je na četrtkovi novinarski konferenci zanikal, da je njegova odločitev politična, in poudaril, da so več kot leto dni preučevali nove dokaze v primeru. Ti se nanašajo na trditve o spolnih zlorabah.

Eden od dokazov je pismo Erika Menendeza, ki ga je leta 1988 naslovil na drugega družinskega člana in v katerem je podrobno opisal domnevno zlorabo s strani očeta. Drugi dokaz sega v 80. leta prejšnjega stoletja. Takrat mladoletni član portoriške fantovske glasbene skupine Menudo je trdil, da ga je Jose Menendez, ki je delal kot izvršni direktor v založbi RCA, na svojem domu omamil in posilil.