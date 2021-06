Brata sta se po 70 letih našla s pomočjo moderne tehnologije

Američani točijo solze sreče zaradi ganljive in neverjetne zgodbe dveh bratov, ki se nikoli nista videla. Še več, kar 70 let nista vedela drug za drugega, našla pa sta se s pomočjo moderne tehnologije. A ta pravljica za zdaj še čaka srečni konec. Izgubljenima bratoma je namreč pandemija več kot leto dni preprečevala dolgo željeno snidenje. A nič več. Po sedmih desetletjih si bosta Bill in Brent še ta mesec končno segla v roko.

