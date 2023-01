Brata Tate bosta na romunskem sodišču prosila za prostost

Andrewa Tata in njegovega brata Tristana so romunske oblasti pridržale konec decembra. V hišnem priporu bosta skupaj s še dvema drugima osumljenkama ostala do konca januarja, a le, če sodišče njuno pritožbo o pridržanju zavrne. Če bo tožilstvo za preiskavo potrebovalo več kot mesec, lahko pridržanje po romunski zakonodaji podaljša še za največ 180 dni.

Tožilci pa zgodbo predstavljajo drugače. Povedali so, da sta brata Tate žrtve novačila pod pretvezo, da si želita ljubezensko razmerje. Nato naj bi jih odpeljala na obrobje Bukarešte ter jih s fizičnim nasiljem in ustrahovanjem spolno izkoristila, in sicer naj bi jih prisilila v snemanje pornografskih vsebin za več spletnih strani in družbenih omrežij. To naj bi jima prineslo velik kupček denarja. Tožilci so tudi povedali, da naj bi eden izmed bratov eno od deklet tudi posilil.

Ob aretaciji zasegli tudi več nepremičnin in vozil

Konec decembra so zato sodniki aretacijo odobrili, k temu pa je botrovala tudi skrb, da bi brata državo zapustila. "Možnosti, da bi se osumljenci izognili preiskavi, zapustili Romunijo in se naselili v državah, ki ne dovoljujejo izročitve glede na njihove finančne zmožnosti in javne pripombe v zvezi s tem, ni mogoče prezreti," so ob odloku zapisali sodniki.

Ob aretaciji so tožilci zasegli tudi več deset luksuznih vozil, pa tudi približno deset nepremičnin, s čimer so želeli preprečiti prodajo ali skrivanje premoženja.