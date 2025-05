Brata Tate na Otoku obtožena posilstva

38-letni Andrew Tate se sooča z 10 obtožbami, vključno s posilstvom, poškodovanjem telesa, trgovino z ljudmi in nadzorom prostitucije za dobiček, v zvezi s tremi ženskami. Njegov brat Tristan Tate, star 36 let, se sooča z 11 obtožbami v zvezi z eno žensko, vključno s posilstvom, poškodovanjem telesa in trgovino z ljudmi.

Policija Bedfordshira je za bratoma izdala mednarodni nalog za prijetje zaradi obtožb, ki jih "nedvoumno zanikata" in naj bi se zgodile med letoma 2012 in 2015. Brata Tate se poleg tega v Romuniji soočata z ločenimi obtožbami o trgovini z mladoletniki, spolnih odnosih z mladoletnico in pranju denarja.

V drugem primeru, ki je bil vrnjen tožilstvu, sta obtožena tudi trgovine z ljudmi in ustanovitve kriminalne združbe za spolno izkoriščanje žensk. Po zaključku postopka v Romuniji naj bi bila izročena Združenemu kraljestvu.

Tiskovni predstavnik britanskega tožilstva je dejal: "Potrdimo lahko, da smo odobrili obtožbe proti Andrewu in Tristanu Tateu zaradi kaznivih dejanj, vključno s posilstvom, trgovino z ljudmi, nadzorom prostitucije in dejansko telesno poškodbo treh žensk." Dodal je, da je treba najprej rešiti domače kazenske zadeve v Romuniji.

Odvetnik Matt Jury iz odvetniške pisarne McCue Jury & Partners, ki zastopa več domnevnih britanskih žrtev Andrewa Tatea, je dejal: "Pozdravljamo jasnost kronskega tožilstva, da si naše oblasti prizadevajo zagotoviti, da se Tateovi soočijo s pravico tukaj v Združenem kraljestvu – ne smejo se izogniti izročitvi."