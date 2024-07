Brata Tate se lahko znova prosto gibata po EU

Brata Tate sta odločitev sodišča pospremila z besedami, da ta poteza predstavlja "pomembno zmago in velik korak naprej" v njunem primeru. Odvetnik bratov Eugene Vidineac je sodbo označil za odraz zglednega vedenja: "Andrew in Tristan sta še vedno odločena, da bosta oprala svoje ime in ugled, hvaležna pa sta tudi sodišču za izkaz zaupanja." Andrew Tate je na omrežju X zapisal: "Navidezni primer propada."

Decembra je romunsko sodišče 37-letnemu Andrewu in njegovemu 35-letnemu bratu Tristanu, ki imata dvojno državljanstvo Združenega kraljestva in ZDA, odredilo, da ne smeta zapustiti Romunije, potem ko sta zaprosila za obisk matere v bolnišnici v Združenem kraljestvu. Romunski organi ju namreč še vedno preiskujejo zaradi ločenih obtožb o posilstvu, trgovini z ljudmi in oblikovanju kriminalne združbe. Obtožena sta izkoriščanja žensk prek podjetja za vsebine za odrasle, ki naj bi po trditvah tožilstva delovalo kot kriminalna združba. V obtožnici sta poleg bratov Tate navedeni še dve romunski ženski, identificiranih pa je sedem domnevnih žrtev. Eden od bratov Tate sicer pravi, da romunski tožilci nimajo popolnoma nobenih dokazov zoper njega in da je vse skupaj zarota, s katero ga želijo utišati.