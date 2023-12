Brata Tate se želita vrniti v London zaradi slabega stanja njune matere

Novico o slabem zdravstvenem stanju svoje matere, je Andrew Tate sporočil na družbenem omrežju X, in dodal, da bo zahteval nujni obisk v Londonu. Tiskovni predstavnika bratov je dodal, da gre za "kritično situacijo" in izrazil upanje, da jima bo sodišče hitro odobrilo začasni obisk v Londonu.

Do sedaj namreč Romunije nista smela zapustiti, zaradi kazenskega postopka, kjer sta obtožena trgovine z ljudmi, posilstev in organiziranega kriminala. Vse našteto sicer strogo zanikata. Brata so sprva aretirali decembra 2022 in ju pridržali do marca 2023, nato so jima odredili hišni pripor.

Junija so sledile obtožnice za njiju in še dve romunski državljanki. Vsi štirje naj bi leta 2021 ustanovili skupino za trgovino z ljudmi. Tate je sicer dejal, da tožilci nimajo nobenih dokazov in da je primer le politična zarota, ker bi ga radi utišali.