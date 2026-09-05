Brata Tate znova v težavah: obtožena novih spolnih kaznivih dejanj

39-letni Andrew je obtožen trgovine z mladoletnimi osebami, pranja denarja in spolnega odnosa z mladoletno osebo, 38-letni Tristan pa je obtožen sostorilstva pri trgovini z mladoletnimi osebami in pranja denarja, poroča BBC. Številne nove obtožbe se nanašajo na žensko, za katero preiskovalci trdijo, da jo je Tristan začel novačiti, ko je bila stara 15 let. Po navedbah preiskovalcev naj bi Andrew žensko nastanil v stavbi v Lutonu v angleški grofiji Bedfordshire, kjer naj bi jo spolno izkoriščal. Nad njo naj bi izvajal tudi fizično nasilje in jo prisiljeval v spolna dejanja med videoklici.

Andrew in Tristan Tate FOTO: Profimedia

Obtožen je tudi, da jo je nato preselil v Romunijo, kjer naj bi jo še naprej izkoriščal v dveh svojih domovih. Andrew je ločeno obtožen tudi spolnega odnosa z mladoletnico, ki je bila med dejanjem stara komaj 15 let. Tožilci so predlagali tudi zaseg štirih luksuznih avtomobilov bratov, vrednih približno 826.000 evrov, saj naj bi z nakupom luksuznih avtomobilov prali denar. Brata Tate vse obtožbe zanikata in trdita, da njuni spletni osebnosti ne odražata njunih resničnih osebnosti. Njihov odvetnik Eugen Constantin Vidineac je dejal, da ta odločitev ne pomeni ugotovitve krivde in je ne bi smeli predstavljati, kot da jo. "Gre za najnovejši poskus tožilstva, da bi zadevo pripeljalo pred sodišče, potem ko prejšnja obtožnica ni napredovala do sojenja."