Brata Tate znova v težavah: obtožena novih spolnih kaznivih dejanj

39-letni Andrew je obtožen trgovine z mladoletnimi osebami, pranja denarja in spolnega odnosa z mladoletno osebo, 38-letni Tristan pa je obtožen sostorilstva pri trgovini z mladoletnimi osebami in pranja denarja, poroča BBC.
Številne nove obtožbe se nanašajo na žensko, za katero preiskovalci trdijo, da jo je Tristan začel novačiti, ko je bila stara 15 let. Po navedbah preiskovalcev naj bi Andrew žensko nastanil v stavbi v Lutonu v angleški grofiji Bedfordshire, kjer naj bi jo spolno izkoriščal. Nad njo naj bi izvajal tudi fizično nasilje in jo prisiljeval v spolna dejanja med videoklici.
Obtožen je tudi, da jo je nato preselil v Romunijo, kjer naj bi jo še naprej izkoriščal v dveh svojih domovih. Andrew je ločeno obtožen tudi spolnega odnosa z mladoletnico, ki je bila med dejanjem stara komaj 15 let.
Tožilci so predlagali tudi zaseg štirih luksuznih avtomobilov bratov, vrednih približno 826.000 evrov, saj naj bi z nakupom luksuznih avtomobilov prali denar.
Brata Tate vse obtožbe zanikata in trdita, da njuni spletni osebnosti ne odražata njunih resničnih osebnosti.
Njihov odvetnik Eugen Constantin Vidineac je dejal, da ta odločitev ne pomeni ugotovitve krivde in je ne bi smeli predstavljati, kot da jo. "Gre za najnovejši poskus tožilstva, da bi zadevo pripeljalo pred sodišče, potem ko prejšnja obtožnica ni napredovala do sojenja."
Prejšnja obtožnica je bila namreč predmet sodnega nadzora, pri čemer je sodišče ugotovilo pomembne nepravilnosti, zaradi katerih zadeva ni mogla napredovati do sojenja. Zato se je romunska specializirana uradna agencija za preiskovanje organiziranega kriminala in terorizma (DIICOT) zdaj odločila vložiti novo obtožnico.
Brata, nekdanja kikboksarja z dvojnim ameriškim in britanskim državljanstvom, sta v Romuniji pod kazensko preiskavo od decembra 2022. Od leta 2017 večinoma živita v Romuniji, kjer sta si z mizoginimi sporočili in prikazovanjem razkošnega življenjskega sloga na družbenih omrežjih pridobila številčno občinstvo, med katerim je veliko mladih moških.
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