Brata umrla v razmaku ene ure: drugi, ko je slišal novico o smrti prvega

V soboto malo pred 16. uro so se v srbski vasi Lipnički Šor zaslišali neutolažljivi kriki in jok. Družina Maksimović je namreč prejela klic, v katerem so jih obvestili o tragični novici. V Sloveniji je umrl mlajši sin, 47-letni Milan Maksimović . Milan je bil gluhonem nogometni igralec, ki se je udeleževal nogometnih turnirjev za gluhoneme.

Novica o njegovi smrti je hudo prizadela družino. Starejši sin Milisav Maksimović je skušal potolažiti mamo, ki je glasno jokala in stokala. Nato je v nekem trenutku stopil iz hiše na zrak, a ker se nekaj časa ni vrnil nazaj, so sosedje in prijatelji odšli za njim. 49-letnika so našli nepremičnega na dvorišču in poklicali zdravnika, ki pa je ob prihodu na kraj lahko zgolj potrdil smrt.

"Kaže, da njegovo srce ni moglo zdržati, ni mogel preboleti izgube brata. To se je zgodilo le slabo uro po strašni novici iz Slovenije," je pojasnil sovaščan.

"Gre za klasičen primer, ko je bratovo srce 'počilo' od žalosti," so prepričani sorodniki družine, ki so se takoj po novici o smrti prvega sina odpravili k družini, da bi jim stali ob strani ob izgubi. A takrat niso niti slutili, da bodo žalovali za kar dvema članoma družine. "Niti v najhujših nočnih morah ne bi mogli kaj takšnega sanjati," je dejal njun stric.

Družina je bila tesno povezana, živeli so v sosednjih hišah. Brez očeta in strica je v eni uri ostalo kar pet otrok – Milisav je imel tri, Milan pa dva otroka. Za njima žalujejo tudi obe soprogi in mama. Sokrajani pravijo, da sta bila tako Milan kot Milisav dobrosrčna in delovna in da sta tudi sama dokaj zgodaj ostala brez očeta in jima v življenju ni bilo lahko. Prav zato sta bila toliko bolj navezana drug na drugega.

Oba brata pa sta bila spoštovana v vasi, kar se je pokazalo tudi v tem težkem trenutku, ko so se na njihovo dvorišče zgrnili sovaščani. Številni sosedi in prijatelji so takoj priskočili na pomoč. Na družbenih omrežjih pa so med drugim začeli zbirati denar za prevozu pokojnika iz Slovenije in za pokop obeh bratov.