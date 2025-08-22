Brata Menendez: usoda Erika odločena, Lyle še čaka

Erik Menendez, mlajši od najbolj znanih ameriških bratov morilcev, bo ostal v zaporu. Komisija za pogojni izpust je namreč njegovo prošnjo za skrajšanje kazni zavrnila. To je slaba novica tudi za brata Lyla, o čigar usodi odločajo danes. Vseeno še lahko upa, da bo v njegovem primeru drugače, poroča CNN.
Upanja, da bo odkorakal na svobodo, še vedno ni povsem izgubil niti Erik Menendez. Zadnjo besedo ima namreč kalifornijski guverner Gavin Newsom, ki lahko odločitev komisije za pogojni izpust tudi spremeni. Sicer pa lahko Erik Menendez zanj znova zaprosi šele po treh letih.
'Nerazumno tveganje'
Komisija je odločitev sporočila v četrtek po kar 10-urnem zaslišanju, na katerem so predvajali tudi izjave številnih sorodnikov bratov. Ti si že več let prizadevajo za njuno izpustitev.
Ugotovila je, da Erik predstavlja nerazumno tveganje za javno varnost, pri tem pa je poleg brutalnosti umorov navedla številne prestopke iz časov, ko je bil še najstnik, ter kršenje zaporniških pravil. Na koncu naj bi pretehtalo prav obnašanje za zapahi.
Čeprav velja za zglednega zapornika, ki se trudi tudi za rehabilitacijo sojetnikov, so namreč pred leti pri njem našli tobak in marihuano, priznava tudi, da je konec 90. užival heroin. Dvakrat so ga kljub prepovedi zalotili z mobilnim telefonom, kar je predsednik komisije za pogojni izpust Robert Barton označil za sebično dejanje. Erik Menendez je na to odgovoril, da je bila možnost povezave z zunanjim svetom zanj veliko pomembnejša od posledic, če bi ga dobili.
Odločitev je že pozdravil losangeleški okrožni tožilec Nathan Hochman, ki je javno nasprotoval prizadevanjem bratov, da bi po desetletjih za zapahih postala svobodna. Kritiziral je tudi odločitev sodnika Michaela Jesica, ki je maja njuno obsodbo spremenil na od 50 let do dosmrtne ječe, kar je prineslo tudi možnost pogojnega izpusta.
Hochman vztraja, da brata nista v celoti prevzela odgovornosti za umor svojih staršev, njuno predčasno osvoboditev pa bi podprl le, če bi umaknila trditev, da sta morila iz samoobrambe.
Njuna družina je po drugi strani nad odločitvijo razočarana. "Erikovo kesanje, osebnostna rast in pozitiven vpliv, ki ga je imel na druge, govorijo sami zase. Še naprej mu bomo stali ob strani in upali, da se bo kmalu lahko vrnil domov," je zapisala v izjavi.
Umor Joseja in Kitty Menendez
Erik in Lyle priznavata, da sta ubila starše, a da sta to storila zaradi večletnega spolnega, fizičnega in psihičnega nasilja. Po drugi strani tožilci vztrajajo, da sta morila iz koristoljubja. Njuna zgodba je lani postala televizijska uspešnica. Samo v prvem tednu si je serijo ogledalo več kot 22 milijonov ljudi.
Od umora Joseja in Kitty Menendez te dni mineva 36 let. Policija ju je našla mrtva na njunem domu 20. avgusta 1989. Policijo sta poklicala Erik in Lyle in sporočila, da sta po vrnitvi domov našla trupli svojih staršev. Oblasti bratov sprva niso obravnavale kot osumljenca, zaradi brutalne narave zločina so namreč predvidevali, da za umoroma stoji mafija.
Med sojenjem v 90. letih prejšnjega stoletja so ju tožilci prikazali kot otroka bogatih staršev, ki sta metodično načrtovala umora, da bi pridobila bogastvo svojih staršev. Njuni zagovorniki so medtem trdili, da sta bila brata žrtvi dolgoletne čustvene, fizične in spolne zlorabe in sta delovala iz samoobrambe.
Maja 2023 sta na urad tožilca vložila predlog, v katerem sta podrobno opisala nove dokaze v njunem primeru in zahtevala razveljavitev obsodb. Eden od dokazov je pismo Erika Menendeza, ki ga je leta 1988 naslovil na drugega družinskega člana in v katerem je podrobno opisal domnevno zlorabo s strani očeta. Drugi dokaz sega v 80. leta prejšnjega stoletja. Takrat mladoletni član portoriške fantovske glasbene skupine Menudo je trdil, da ga je Jose Menendez, ki je delal kot izvršni direktor v založbi RCA, na svojem domu omamil in posilil.
