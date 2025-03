Bratranec JD Vancea: Oba s Trumpom sta le 'koristna idiota' Putina

"Donald Trump in moj bratranec se motita, če verjameta, da lahko s svojimi dejanji pomirita ruskega predsednika. Rusi ne bodo pozabili naše podpore Ukrajini. Smo le koristni idioti Vladimirja Putina," je za francoski časopis Le Figaro Nate Vance komentiral nastop JD Vancea in Donalda Trumpa na srečanju z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim v Beli hiši.

V bratrančevi pisarni je po fiasku v Beli hiši pustil več sporočil, vendar pa se mu podpredsednik nikoli ni javil. "To, da sva del iste družine, še ne omeni, da bom sprejel ubijanje mojih tovarišev," je še dejal za Le Figaro.

'Ustrahovala sta Zelenskega, ker Putina ne moreta'

V intervjuju za The Independent je medtem bratranca in Trumpa obtožil, da sta se nad Zelenskim znesla, ker se zavedata, da Putina ne moreta ustrahovati. "Med kampanjo sta obljubila, da se bo vojna hitro končala. In ko ta dva gledata, koga bi lahko ustrahovala, vidita, da je Ukrajina v šibkejšem položaju. Šlo je torej za preprost izračun," je ocenil. A dogajanje v Beli hiši, ga je resnično razjezilo.

Meni tudi, da Trump Ukrajine in Rusije ne razume tako dobro, "kot se pretvarja, da razume". "Na celotno dogajanje gleda skoraj kot na dva mladostnika, ki se prerivata v dnevni sobi, on pa bo vstopil kot oče in dejal: Dovolj je, fanta, prenehajta. Čas je za večerjo. Ona pa bosta nato prenehala s prerivanjem in bosta znova prijatelja," je komentiral. Prepričan je sicer, da se Putin celotnemu dogajanju smeji.

45-letnik je svojo pot v boju z Rusijo začel z urjenjem Ukrajincev, ki so hiteli braniti Kijev, a so ga nato kmalu povabili, da se pridruži skupini prostovoljcev "Da Vincijevi volkovi", ki so bili sprejeti v ukrajinsko vojsko. Nate Vance se je nato boril v številnih najbolj krvavih ukrajinskih bitkah - v Bakhmutu, Kupjansku, Adivki, Vuhledarju.

V ZDA se je naposled vrnil januarja, ker ni želel tvegati ruskega zajetja po Trumpovem prevzemu novega mandata.