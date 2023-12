Bratstvo na nikogaršnji zemlji: ranjena sovražnika previjala rane in jedla sneg

Preživeli vojaki 1442. regimenta so se umaknili na izhodiščne položaje, Babka pa je ostal v jarku. Spodnji del hrbta so mu prestrelili šrapneli. Njegovi soborci so mislili, da je umrl.

31-letni Aleksej je bil v vojsko mobiliziran jeseni 2022. Tam so mu nadeli klicni znak " Babka ". V začetku decembra je poveljstvo njegovi enoti ukazalo, naj se prebije skozi ukrajinske položaje zahodno od uničenega mesta Bahmut, kjer so v začetku letošnjega leta potekali najhujši boji od začetka vojne. Babkova skupina je uspela zasesti enega od t. i. opornikov oz. utrjenih položajev, kjer pa se je nanje usula toča ukrajinskih granat.

"Ko sem se prebudil, sem videl, da je zapadel sneg," je povedal v intervjuju za RT. Babka se je s smrtjo boril 10 dni, pri tem pa mu je pomagal ranjeni ukrajinski vojak. Moža sta obtičala na nikogaršnji zemlji brez vode in hrane. Da ne bi dehidrirala, sta jedla sneg. Babka zaradi hudih ran ni mogel hoditi, zato se je lahko le plazil. Njegov ukrajinski tovariš pa je bil v precej slabšem stanju. "Govori se, da sem mu precej pomagal, vendar to ne drži. Njegove noge so bile namreč povsem suhe, ni mu bilo pomoči. Je pa on pomagal meni. Povijal mi je rane, iz katerih sem krvavel. Mislil sem, da je moj čas prišel, vendar mi bog ni pustil umreti," je dejal.

Vojaka sta skupaj preživela pet dni. Šele po smrti ukrajinskega tovariša je Babka sklenil, da se bo odplazil proti najbližjim ruskim položajem. Štirje vojaki, ki so sodelovali pri njegovem reševanju, so za Moskovski Komsomolec povedali, da so ranjenca večkrat poskušali rešiti, potem ko so ga v enem od jarkov blizu njihovih položajev opazili prek izvidniškega drona. "Reševanje smo pričeli okrog ene ure zjutraj, toda znašli smo se pod sovražnikovim obstreljevanjem, zato smo se morali umakniti v bližnji gozd in se tam skriti. Ob treh smo poskušali ponovno in to pot nam je uspelo."