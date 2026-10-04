Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Brazilci izbirajo novega predsednika, Lulo izziva Bolsonarov sin

Sao Paulo/Rio de Janeiro, 04. 10. 2026 22.20 pred 14 urami 2 min branja 0

Avtor:
STA K.H.
Lula da Silva na volišču

V Braziliji potekajo splošne volitve, na katerih volijo tudi novega predsednika države. Dosedanji levičarski predsednik Luiz Inacio Lula da Silva je ob oddaji glasu dejal, da ljudstvo izbira med krepitvijo demokracije in barbarstvom, njegov glavni izzivalec Flavio Bolsonaro pa, da želi osvoboditi Brazilce.

Za štiriletni predsedniški mandat se sicer poteguje 13 kandidatov in kandidatk, vendar v javnomnenjskih raziskavah vsi krepko zaostajajo za Lulo in Bolsonarom, ki sta skoraj povsem izenačena. Odločitev o novem predsedniku bo sicer verjetno padla šele v drugem krogu, ki bo 25. oktobra.

Flavio Bolsonaro je sin zaprtega bivšega predsednika države Jairja Bolsonara, ki ga je Luiz Inacio Lula da Silva porazil na zadnjih volitvah, česar pa ni hotel sprejeti. Množica Bolsonarovih podpornikov je takrat vdrla v poslopja zvezne vlade, Bolsonaro pa naj bi načrtoval nasilen prevzem oblasti, zato je bil obsojen na zaporno kazen.

Z zmago Bolsonara bi se Brazilija pomaknila v desno in tako sledila trendu v Latinski Ameriki. Obenem bi se bržkone otoplili odnosi z Washingtonom. Predsednik ZDA Donald Trump je namreč neuradno podprl njegovo kandidaturo in ga maja tudi sprejel v Beli hiši.

V primeru ponovne izvolitve Lule da Silve bo medtem Trump verjetno nadaljeval politiko groženj, carin in sankcij. Osemdesetletni predsednik, ki se poteguje za drugi zaporedni in skupno četrti predsedniški mandat, je volivce v veliki meri prepričeval z obljubo o zaščiti suverenosti Brazilije pred vmešavanjem ZDA.

Generalni direktor brazilske zvezne policije Andrei Rodrigues pa je danes sporočil, da policija preiskuje morebitno vmešavanje ZDA v volitve, in sicer potem, ko je prejšnji teden podalo prijavo brazilsko državno tožilstvo na podlagi izsledkov in objav časnika The Guardian. Časnik je poročal o tem, da so ZDA preusmerile določena sredstva v podporo konservativnim političnim agendam v več državah, med njimi naj bi v Braziliji financirali poskuse vplivanja na politično razpravo ter destabilizacijo pravosodja. Preiskavo vodi direktorat zvezne policije za obveščevalno dejavnost, po besedah direktorja policije pa je stekel predhodni postopek, je poročala španska tiskovna agencija EFE.

"Na kocki je vizija: ljudje morajo izbirati med krepitvijo demokracije in barbarstvom. Med razvojem in zaostalostjo. Med gospodarsko rastjo in nazadovanjem. Ljudstvo je suvereno in izid bo sprejet," je po poročanju italijanske tiskovne agencije Ansa dejal Lula po današnji oddaji glasu na volišču na obrobju Sao Paula.

Bolsonaro je volil v Riu de Janeiru. "Brazilija potrebuje spremembe. Brazilija ne more več prenašati trpljenja, kot so visoki davki in številni umori žensk," je ob tem dejal desničarski senator. Kot je dodal, je prepričan o zmagi že v prvem krogu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Več kot 158 milijonov brazilskih volivcev poleg tega izbira še člane kongresa, del senatorjev ter guvernerje in druge predstavnike na ravni zveznih držav in občin.

Izberite 24ur.com za svoj prednostni vir na Google.
brazilija flavio bolsonaro Luiz Inacio Lula da Silva splošne volitve

Ameriški marinec na Okinavi osumljen umora domačinke

V zadnjem hipu ujel otroka, ki je padel z okna

24ur.com Lula Da Silva se boji, da bi Bolsonaro povzročil kaos, če bi izpadel v prvem krogu
24ur.com Jair Bolsonaro prisegel kot brazilski predsednik
24ur.com 'Poskušali so me zakopati živega in tukaj sem'
24ur.com Presenetljiv izid: Bolsonarov sin z največ glasovi, sledi drugi krog
24ur.com Lula da Silva zmagal v drugem krogu predsedniških volitev v Braziliji
24ur.com V Braziliji drugi krog volitev, Bolsonaro pričakuje zmago
24ur.com Lula zaprisegel kot brazilski predsednik, Bolsonara na inavguraciji ni bilo
Priporoča
  • naslovnica
  • Akustični panel Quanti
  • Regal za velike obremenitve
  • Makita set orodij
  • Kaminska peč Theia
  • Konvektorski grelec
  • Kaminska peč Thalia
  • Vrtna lopa Oulu Dark
  • Lesni peleti A1
  • Delavniški voziček
  • Akumulatorski puhalnik
  • Kompaktni radiator
  • Finska savna Luxor 1
KOMENTARJI0

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
bibaleze
Portal
Tega o Renée Zellweger verjetno niste vedeli
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Zakaj nihče ne govori o 4. tromesečju?
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Teden otroka 2026: Dve besedi, ki ju otroci slišijo vse preredko
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
Bi svojemu sinu dali to staro slovensko ime? V Sloveniji jih je manj kot 900
zadovoljna
Portal
Oboževali so jo milijoni: umrla je ikona devetdesetih
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
To je najbolj nor zmenek v Ljubljani
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Ljubljančanka v usnjeni jakni, ki jo želimo imeti vse
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
Nekoč so jo napadali zaradi kilogramov, zdaj je za nekatere presuha
vizita
Portal
Koliko jajc na dan lahko pojeste, ne da bi tvegali svoje zdravje?
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
7 tihih simptomov napredujočega srčnega popuščanja
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Zakaj bi morali vsako jutro piti paradižnikov sok
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
Imunski sistem skozi leto: katere vsakodnevne navade mu dejansko koristijo
cekin
Portal
Razkrili, koliko premoženja ima povprečen Slovenec. Ste nad ali pod povprečjem?
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Prijateljici je želela ob poroki podariti 1000 evrov, a to očitno ni bilo dovolj
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Na črno zaslužila 50 evrov. Kazen je bila več kot 26-krat višja
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
Za kilogram tega riža odštejejo 100 evrov, vsaka pošiljka izgine v hipu
moskisvet
Portal
Zvezdnica utrpela opekline, a kljub temu stopila na oder
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Zakaj je zamašena samo ena nosnica? Razlog bo marsikoga presenetil
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Bojan Cvjetićanin v objemu srbske lepotice: kaj se dogaja med njima?
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
Tik pred smrtjo se pogosto zgodi nekaj nenavadnega: medicinske sestre opažajo isti vzorec
dominvrt
Portal
Dvignil otroško igralno podlogo in ostal brez besed: preverite, kaj se morda skriva pod vašo
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Če boste te dni urejali grobove, izberite cvetje, ki prenese mraz
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Bršljan je veliko bolj raznolik, kot se zdi
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
Videti so kot okrasne rastline, a jih lahko tudi pojemo
okusno
Portal
Hitro kosilo za začetek tedna: vse pripravite v eni ponvi
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Po slovesu od MasterChefa tekmovalka razkrila recept za neverjetno puhaste palačinke
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Preprost trik, s katerim vam bo uspela tudi prva palačinka, ki se večinoma ponesreči
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
Topel večerni napitek, ki ima veliko pozitivnih učinkov
voyo
Portal
O.J.: Ameriški zločin
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Od Masteršefa do Master-Kmeta z Luko Pangosom
Nasmeh
Nasmeh
MasterChef Slovenija
MasterChef Slovenija
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1984