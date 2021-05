Brazilci na ulicah: 'Bolsonaro je brazilska tragedija'

Več deset tisoč protestnikov se je zgrnilo na ulice največjih brazilskih mest in zahtevalo ustavno obtožbo zoper predsednika Jaira Bolsonara zaradi njegovega "katastrofalnega odziva na pandemijo koronavirusa" , ki je zahtevala skoraj pol milijona življenj v Braziliji. Protestniki so se v več kot 200 mestih udeležili največjega protibolsonarskega shoda od začetka izbruha koronavirusa v Braziliji. "Danes je odločilen mejnik v bitki za poraz Bolsonarove genocidne administracije," je v Riu de Janeiru dejala 55-letna Silvia de Mendonca , aktivistka za državljanske pravice.

Številni protestniki so s seboj nosili doma narejene plakate in se spominjali bližnjih, ki so jih izgubili zaradi epidemije, ki je v Braziliji terjala skoraj 460.000 življenj, kar je drugo najvišje število žrtev po svetu, takoj za ZDA. "Tukaj sem zaradi spomina nanj," je dejal 18-letni Luiz Dantas, ki je v rokah držal fotografie svojega dedka Sebastiana, ki je umrl februarja.

"Krivec ima ime in priimek," je dejal Dantas za skrajno desnega predsednika svoje države, ki je koronavirus že večkrat označil za "malo gripo" in sabotiral omejevalne ukrepe za zajezitev širjenja virusa."Želim pravičnost,"je dodal najstnik in utrnile so se mu solze.Irene Grether, 69-letna psihoanalitičarka, ki se je prav tako udeležila protestov, je dejala, da je zaradi neukrepanja vlade med epidemijo izgubila dva sorodnika. "Ta vlada je nevarnejša od virusa," je dodala.