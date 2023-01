Brazilci vzklikali 'Bolsonaro mora v zapor', ta pristal v bolnišnici

Nekdanji brazilski predsednik Jair Bolsonaro je v ponedeljek zvečer zaradi hudih abdominalnih bolečin pristal v bolnišnici. 67-letnik, ki poraza na oktobrskih volitvah ni priznal, se sicer nahaja na Floridi, kamor je odletel dva dni pred inavguracijo Luiza Inacia Lule da Silve. Kot je najprej sporočila njegova žena, kasneje pa tudi sam, gre za stare poškodbe. Nekdanjega predsednika so namreč med političnim shodom leta 2018 večkrat zabodli v predel trebuha, poroča CNN .

Medtem ko se je nekdanji brazilski predsednik mudil v bolnišnici, pa se je na ulicah Sao Paola, Ria de Janeira in drugih večjih brazilskih mest zbralo več deset tisoč ljudi, pišejo ameriški in britanski mediji. Ulični shodi v najbolj naseljenem brazilskem mestu so potekali z namenom obsodbe nedeljskih, v katerih je približno pet tisoč Bolsonarovih podpornikov vdrlo v več vladnih stavb.

Množice v Braziliji so vzklikale, da mora Jair Bolsonaro v zapor. Del najbolj znane ulice v Braziliji, Avenije Paulista, je bil zaradi shodov in plesa povem blokiran. "Ne strinjam se s tem, kar se je zgodilo v prestolnici. Ne strinjam se s tistimi, ki verjamejo, da lahko demokracijo uporabiš za izničenje demokracije," je dejal udeleženec shoda Gabriel.