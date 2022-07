Brazilec ženo in otroka v ujetništvu zadrževal 17 let

Brazilska policija je v četrtek rešila žensko in njena dva otroka iz hiše v soseski Guaratiba v Riu de Janeiru. Moškega, ki so ga oblasti identificirale kot Luiza Antonia Santos Silvo, so aretirali.

Po poročanju brazilskega portala G1 sta bila Santos Silva in njegova žena poročena 23 let. Moški je soprogo in njuna dva otroka več let fizično in psihično zlorabljal, po več dni jih je pustil brez hrane.