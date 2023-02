Brazilija 350 kilometrov od obale potopila 60 let staro letalonosilko

32 tisoč ton težka letalonosilka je tri mesece plula po odprtem morju, saj ji je Turčija zaradi nevarnosti za okolje zavrnila vstop v državo, kjer naj bi jo razrezali. Ni jim ostalo drugega, kot da so plovilo odvlekli nazaj v Brazilijo.

Brazilska mornarica je sporočila, da je potop potekal po načrtih in pod nadzorom. "Preprečili smo logistične, okoljske in gospodarske izgube za Brazilijo," so izjavo mornarice povzeli pri Reutersu.

Letalonosilko so potopili v brazilskih jurisdikcijskih vodah 350 kilometrov od obale, kjer je morje globoko okoli pet tisoč metrov. Pri izbiri lokacije so upoštevali, da potop ne bo vplival na ribolov in ekosisteme, trdi Brazilija.

Vendar so okoljevarstveniki odločitev kritizirali, saj da letalonosilka vsebuje na tone azbesta, težkih kovin in drugih strupenih snovi. Ladjo so zato označili kot 30.000-tonski paket strupa.