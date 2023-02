Brazilija bo potopila letalonosilko, označeno kot 30.000-tonski paket strupa

Letalonosilka je bila zgrajena konec 50. let prejšnjega stoletja v Franciji.

"Glede na razmere in naraščajoče tveganje vleke ladje, v luči vse slabše plovnosti in neizogibnosti spontanega, nenadzorovanega potopa, ni druge možnosti, kot da se ladjo potopi," je sporočilo brazilsko ministrstvo za mornarico in obrambo.

Odločitev ministrstva so nemudoma kritizirali okoljevarstveniki, ki trdijo, da letalonosilka vsebuje na tone azbesta, težkih kovin in drugih strupenih snovi, ki bi onesnažile morsko prehranjevalno verigo. Ladjo so zato označili kot 30.000-tonski paket strupa.

Direktor Baselske akcijske mreže (BAN) Jim Puckett je medtem brazilsko mornarico obtožil hude malomarnosti. "Če bodo nadaljevali z načrti o potopitvi strupenega plovila v Atlantski ocean, bodo kršili člene treh mednarodnih okoljevarstvenih pogodb," je dodal.