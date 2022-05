Brazilija ima nov, najvišji Jezusov kip

Brazilsko mesto Encantado ima nov visok kip Jezusa Kristusa (Kristus Zaščitnik), ki se po višini kosa s slavnim kipom "Kristus Odrešenik" v Riu de Janeiru. Kip Kristusa zaščitnika začaranih sicer delajo od leta 2019, nedavne fotografije z dronom pa kažejo, da je videti bolj ali manj dokončan.

Kip, ki je narejen iz jekla in betona, je visok dobrih 43 metrov in je 4,9 metra višji od strukture v Riu, kažejo podatki Združenja prijateljev Kristusa (AACristo), lokalne organizacije, odgovorne za gradnjo kipa. Strukturo sta zasnovala kipar Genésio Gomes Moura in njegov sin Markus Moura. To naj bi bil tretji najvišji Jezusov kip na svetu, po 75,9-metrskem spomeniku, ki ga trenutno gradijo v Mehiki, in 52,4-metrskem kipu na Poljskem.

V izjavi na uradni spletni strani Cristo Protetor de Encantado AACristo pravi, da so kip dokončali konec aprila, vendar okoliški turistični kompleks še vedno gradijo in bo dokončan šele v začetku leta 2023. Po poročanju brazilskih medijev je prav tako treba še namestiti dvigalo znotraj kipa. Ko bo končano, bo dvigalo obiskovalce popeljalo do razgledne točke na višini Kristusovega srca in jih nagradilo s spektakularnimi razgledi. "To bo steklena odprtina, od koder bodo ljudje lahko snemali in fotografirali dolino," je na spletni strani AACristo pojasnil vodja projekta Artur Lopes de Souza.

Projekt naj bi skupaj stal okoli 335.000 evrov. AACristo pa prosi za donacije za dokončanje projekta.

icon-expand Kip Kristusa zaščitnika FOTO: Facebook Cristo Protetor