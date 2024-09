Po škandalu o spolnem nadlegovanju odslovili brazilskega ministra

V izjavi predsednika Lule da Silve so navedli, da so proti Almeidi sprožili policijsko preiskavo. "Predsednik meni, da glede na naravno obtožb ni vzdržno, da minister ostane na položaju," so zapisali.

MeToo Brasil, organizacija, ki brani ženske, žrtve spolnega nasilje, je prejela več prijav o nadlegovanju s strani Almeide. Ena od žrtev, ki je spregovorila, je bila ministrica za rasno enakost Anielle Franco. Na Instagramu je objavila daljši zapis, v katerem se je vsem zahvalila za podporo. "Prosim vas, da spoštujete moj prostor in pravico do zasebnosti. K preiskavam bom prispevala, kadarkoli med bodo k temu pozvali."

48-letni Almeida vse obtožbe zanika. Objavil je tudi videoposnetek, v katerem je dejal, da so obtožbe "absurdne laži" in da je predsednika sam prosil, naj ga odpusti.

Dodaja, da bo v pravnem postopku dokazal, da je nedolžnost in da se bo branil. Predsednik Lula je sicer jasen: "Nekdo, ki nadleguje, ne bo ostal v vladi."