Brazilija se sooča z najhujšo sušo v zadnjih 91 letih

Odbor za spremljanje elektroenergetskega sektorja (CMSE), ki je povezan z brazilskim ministrstvom za rudnike in energetiko, je v četrtek dejal, da bi moral vodni regulator ANA po dolgotrajni suši v osrednjih in južnih delih Brazilije prepoznati položaj "pomanjkanja vode" v porečju reke Parana, poroča Reuters .

Ločeno je agencija za spremljanje vremena izdala opozorilo o suši, ki naj bi trajala od junija do septembra, in dejala, da bo v tem obdobju v petih brazilskih zveznih državah verjetno le malo deževalo. Pomanjkanje dežja v večjem delu Brazilije negativno vpliva na gojenje žita, živino in proizvodnjo električne energije, saj se Brazilija za svojo moč močno zanaša na hidroelektrarne. Znanstveniki so ob tem poudarili, da bi lahko suho vreme povzročilo tudi hude požare v amazonskem pragozdu in mokriščih Pantanal.

Ministrstvo za rudnike in energetiko je v petek sporočilo, da si prizadeva za razširitev oskrbe z energijo v Braziliji, vendar je izključil izvajanje nujnega postopka za najem novih zmogljivosti. "Trenutne razmere so zahtevne," so dejali ob tem in dodali, da"določb za nujno sklepanje pogodb o energiji ni".

Vreme, ki je trenutno veliko bolj suho kot običajno, je že škodovalo proizvodnji sladkorja in kave v Braziliji, največji svetovni dobaviteljici teh izdelkov, kar je zvišalo cene terminskih pogodb za blago. Trgovci so ob tem zaskrbljeni tudi, da bi lahko vlaga v tleh vplivala tudi na pridelek kave leta 2022.