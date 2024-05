Katastrofalne poplave odnesle 107 življenj

"Celotna država se je zavezala, da bo ljudem pomagala v najkrajšem možnem času," je dejal predsednik.

Minister za finance Fernando Haddad je kongresu predstavil ukrepe, vključno z neposredno pomočjo prizadetim prebivalcem, subvencioniranimi posojili za majhna in srednje velika podjetja ter pomočjo podjetjem, delavcem, brezposelnim in upravičencem do socialnih programov. Paket vključuje tudi davčne olajšave ali podaljšane roke za plačilo davkov ter javna sredstva za prvo fazo obnove infrastrukture, zlasti mostov in cest, poroča španska tiskovna agencija EFE.