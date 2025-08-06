Brazilija zaradi Trumpovih carin sproža spor pred Svetovno trgovinsko organizacijo

Donald Trump sodni pregon bivšega predsednika Brazilije Jairja Bolsonara zaradi poskusa državnega udara opredeljuje kot lov na čarovnice, od Brazilije pa zahteva, da ga prekine. Predsednik Brazilije Luiz Inacio Lula da Silva odgovarja, da je sodstvo v Braziliji neodvisno.
Trumpova vlada je že uvedla sankcije proti sodniku, ki vodi pregon Bolsonara, sam pa je uvedel carine na uvoz brazilskega blaga v ZDA v višini 50 odstotkov - z določenimi izjemami. Američani bodo za uvoženo brazilsko kavo, sladkor in med drugim govedino odslej plačevali veliko več, saj so carine na to blago zvišane z deset na 50 odstotkov.
Carine pa se denimo niso zvišale za pomarančni sok in letalske dele. Podpredsednik Brazilije Geraldo Alckmin je novinarjem povedal, da nove Trumpove carine zajemajo približno 36 odstotkov brazilskega izvoza v ZDA.
Od četrtka naprej bodo predvidoma v veljavi Trumpove tako imenovane recipročne carine, ki jih je uvedel za praktično ves svet, z redkimi izjemami, kot je na primer Kosovo. Za več kot 60 držav in EU bodo carine višje od desetih odstotkov, kot velja za večino držav sveta.
Med državami, ki jih bodo doletele visoke carine, je tudi Švica, ki ji je Trump odmeril 39-odstotno stopnjo. Predsednica Karin Keller Sutter kjer se je v Washingtonu o tem pogovarjala z državnim sekretarjem Marcom Rubiom, poroča AFP.
Rubio o carinah ne odloča, ni pa jasno ali se bo predsednici uspelo sestati tudi s Trumpom. Švicarska vlada je imela v ponedeljek zaradi Trumpovih carin izredno sejo, v državi pa upajo, da bodo z ZDA vendarle dosegli nek dogovor.
V intervjuju za CNBC je Trump v torek povedal, da je bila "ženska" med njunim pogovorom "neki dan" prijazna, vendar ni hotela poslušati. Ob tem je predsednico Keller Sutter opredelil kot švicarsko premierko.
