Oropali tri banke, na avtomobile za pobeg pa privezali talce

Pojasnil je še, da ne ve, ali so roparji že izpustili talce, a dodal, da so varnostne sile ponovno prevzele nadzor nad središčem mesta. Šole bodo ostale zaprte, župan pa je ljudi pozval, naj ostanejo v zaprtih prostorih, in jih opozoril na nevarnost eksplozivnih naprav.

V zadnjih letih iz Brazilije poročajo o vse več velikih ropov, kjer talce pogosto uporabljajo kot "živi ščit". "Policija ne more posredovati, ne more se soočiti z roparji, ker je v igri preveč življenj," je dejal Dilador Borges , župan mesta Aracatube, ki se nahaja na jugu Brazilije.

Tolpa oboroženih moških je v ponedeljek zgodaj zjutraj po lokalnem času napadla tri banke v središču mesta Aracatube. Po ropu so osumljenci zbrali več talcev in obkolili lokalno postajo vojaške policije. Poleg tega so člani tolpe zažigali avtomobile in tako zaprli ključne dostopne ceste v mesto, poročajo lokalni mediji.

Posnetki, ki jih je objavil drug uporabnik Twitterja, prikazujejo več avtomobilov, ki se vozijo po mestu, na strehe avtomobilov in pokrove avtomobilskih motorjev pa so ponovno privezani talci. Kot kaže so enega od talcev prisili, da stoji, tako ga zgornji del trupa gleda skozi odprto strešno okno.

Številni prebivalci so poročali, da so slišali strele in zvoke eksplozij. Policija je potrdila smrt enega osumljenca in še dveh oseb, vendar ni razkrila informacij o tem, kako sta umrli. Še najmanj tri osebe so bile ranjene. Dva osumljenca so aretirali.

Za zdaj še ni jasno, koliko denarja so roparji ukradli. Nekateri tuji mediji sicer poročajo, da so člani tolpe uporabili tudi drone, s katerimi so spremljali gibanje policije.

Mesto Aracatuba pa ni bil prvič tarča roparjev bank. Leta 2017 so kriminalci oropali zasebno podjetje za varovanje, pri tem pa zavzeli nadzor nad različnimi strateškimi točkami po mestu, napadli policijske postaje in blokirali ceste.