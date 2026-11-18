Zagovorniki pravic domorodnih ljudstev ocenjujejo, da bi lahko polovica od skoraj 200 še obstoječih skupnosti, ki živijo v razmeroma popolni izolaciji, če ne bodo ustrezno zaščitene pred podnebnimi spremembami in nezakonitim vdorom industrijskih dejavnosti na njihova območja, izumrla.
Neprofitna organizacija Survival International, ki se zavzema za pravice domorodnih ljudstev, je nedavno poročala o dogodku, ko je 20 pripadnikov ljudstva Awa v brazilski Amazoniji namenoma vzpostavilo stik z lokalnimi vladnimi predstavniki. Čeprav so domorodci vešči lovci in nabiralci, so zaprosili za jam, ki so ga nato odnesli nazaj v svojo skupnost, navaja portal Popular Science.
Vas, v katero so pripadniki ljudstva prišli, leži na domorodnem ozemlju Arariboia v severovzhodni brazilski zvezni državi Maranho, kjer živi etnična skupina Guajajara. Lokalni predstavniki skupnosti so povedali, da so vaščani skupini ponudili hrano.
"Prosili so za jam in ga odnesli nazaj v svoj gozd," so sporočili iz organizacije Survival International.
Na posnetku srečanja, ki so ga posneli pripadniki ljudstva Guajajara in ga je objavila organizacija Survival International, je videti skupino moških, žensk in otrok na robu gozda. Delno zakriti z rastlinjem so videti goli, okoli vratu pa nosijo ogrlice. Moški imajo s seboj loke in dolge puščice.
"Fizično stanje nekaterih pripadnikov skupine, zlasti otrok in starejših, je med vaščani vzbudilo zaskrbljenost. Opazili so namreč očitne znake hude podhranjenosti," so opozorili v organizaciji Coapima, ki zastopa domorodne skupnosti v zvezni državi Maranho.
"To je zaskrbljujoč pokazatelj, kako nenehno vdiranje na ozemlja ljudstev, ki živijo v izolaciji, spravlja v resno nevarnost sicer samozadostne domorodne skupnosti," je povedala direktorica organizacije Survival International Caroline Pearce.
Ljudstvo Awá je eno zadnjih domorodnih ljudstev na svetu, ki še vedno živijo v izolaciji od zunanjega sveta. Njihove vezi z brazilsko amazonsko džunglo segajo več stoletij v preteklost. Prve napade evropskih naseljencev so doživeli v 19. stoletju, zaradi česar so se bili nazadnje prisiljeni umakniti v nomadski način življenja, da bi se izognili nadaljnjim stikom z zunanjim svetom.
Brazilija je ljudstvu Awá sredi osemdesetih let prejšnjega stoletja končno zagotovila območja za naselitev, vendar je minilo še več let, preden je vlada ustrezno poskrbela za uradno določitev meja njihovega ozemlja. Medtem so številni smrtonosni spopadi z gozdarji, kmeti in drugimi nezakonitimi vsiljivci skupnost Awá skrčili na komaj 300 pripadnikov. Zagovorniki pravic domorodnih ljudstev ocenjujejo, da je od teh le še približno tretjina lovcev in nabiralcev, ki ostajajo popolnoma odrezani od zunanjega sveta.
Poleg prizadevanj organizacije Survival International za zaščito pravic domorodnih ljudstev ljudstvu Awá pomaga tudi skupina domorodnih pripadnikov skupnosti Guajajara, znana kot Varuhi gozda. Ti prostovoljci se že več let borijo proti nezakonitim živinorejcem, ki si skušajo prilastiti ozemlja na območju Arariboie. Pri tem so številni izgubili življenje.
"Varuhi gozda so si vedno prizadevali zaščititi ljudstvo Awá pred vdori na njihovo ozemlje, tudi za ceno življenj svojih bojevnikov, ki so padli v spopadih," so sporočili iz organizacije.
"Od pristojnih oblasti zahtevamo takojšnje ukrepanje ... da bi zagotovili, da se upošteva tisto, kar ljudstvo Awá samo ocenjuje kot najboljše zanj, ter zaščitili njihova življenja, zdravje, varnost in dostojanstvo. ZA LJUDSTVO AWÁ, ZA JEZIK TENETEHAR IN ZA GOZD!"
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