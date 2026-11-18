Zagovorniki pravic domorodnih ljudstev ocenjujejo, da bi lahko polovica od skoraj 200 še obstoječih skupnosti, ki živijo v razmeroma popolni izolaciji, če ne bodo ustrezno zaščitene pred podnebnimi spremembami in nezakonitim vdorom industrijskih dejavnosti na njihova območja, izumrla.

Neprofitna organizacija Survival International, ki se zavzema za pravice domorodnih ljudstev, je nedavno poročala o dogodku, ko je 20 pripadnikov ljudstva Awa v brazilski Amazoniji namenoma vzpostavilo stik z lokalnimi vladnimi predstavniki. Čeprav so domorodci vešči lovci in nabiralci, so zaprosili za jam, ki so ga nato odnesli nazaj v svojo skupnost, navaja portal Popular Science.

Vas, v katero so pripadniki ljudstva prišli, leži na domorodnem ozemlju Arariboia v severovzhodni brazilski zvezni državi Maranho, kjer živi etnična skupina Guajajara. Lokalni predstavniki skupnosti so povedali, da so vaščani skupini ponudili hrano.

"Prosili so za jam in ga odnesli nazaj v svoj gozd," so sporočili iz organizacije Survival International.

Na posnetku srečanja, ki so ga posneli pripadniki ljudstva Guajajara in ga je objavila organizacija Survival International, je videti skupino moških, žensk in otrok na robu gozda. Delno zakriti z rastlinjem so videti goli, okoli vratu pa nosijo ogrlice. Moški imajo s seboj loke in dolge puščice.

"Fizično stanje nekaterih pripadnikov skupine, zlasti otrok in starejših, je med vaščani vzbudilo zaskrbljenost. Opazili so namreč očitne znake hude podhranjenosti," so opozorili v organizaciji Coapima, ki zastopa domorodne skupnosti v zvezni državi Maranho.