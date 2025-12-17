Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Tujina

Brazilka v Splitu vodila mrežo prostitucije in stranke izsiljevala s posnetki

Split, 17. 12. 2025 08.50 pred 50 minutami 2 min branja 7

Avtor:
U.Z.
Prostitucija

Hrvaški mediji poročajo o aferi, ki je izbruhnila v Splitu. 28-letna brazilska državljanka naj bi novačila brazilske državljanke za opravljanje spolnih uslug za denar in organizirala sestanke s strankami v najetem stanovanju. Pri tem naj bi vsaj enega moškega na skrivaj posnela, nato pa izsiljevala za denar. Preiskovalni sodnik je zanjo odredil pripor.

Občinsko državno tožilstvo v Splitu je na podlagi kazenske ovadbe Službe za organizirani kriminal Policijske uprave Splitsko-dalmatinske zaslišalo 28-letno brazilsko državljanko zaradi suma storitve petih kaznivih dejanj, povezanih s prostitucijo, in enega kaznivega dejanja izsiljevanja.

Kot poročajo hrvaški mediji, obstaja utemeljen sum, da je osumljenka v septembru in oktobru 2025 na ozemlju Hrvaške novačila brazilske državljanke, ki so pod njenim vodstvom opravljale spolne storitve za denar, s čimer je pridobila protipravno premoženjsko korist. S strankami se je dogovarjala za sestanke, ki so potekali v najetem stanovanju na območju Splitsko-dalmatinske županije. Po opravljenih storitvah si je denar z Brazilkami razdelila, poroča Net.hr.

Državno tožilstvo še navaja, da je osumljenka obtožena izsiljevanja ene od strank. Skupaj z več neznanimi moškimi naj bi grozila eni od strank, ki je koristila spolne usluge. Moškega so posneli s kamerami, na skrivaj nameščenimi v stanovanju, nato pa od njega zahtevali denar, pri čemer so mu grozili, da bo prišla na njegov domači naslov. V strahu je plačal zahtevani znesek, ko pa so mu grozili s smrtjo in zahtevali še več denarja, je to zavrnil in primer prijavil policiji.

Po zaslišanju je Občinsko državno tožilstvo preiskovalnemu sodniku Okrajnega sodišča v Splitu predlagalo, naj osumljenki zaradi nevarnosti pobega in možnosti ponovitve kaznivega dejanja odredi pripor. Preiskovalni sodnik je predlog sprejel in osumljenki odredil pripor.

split prostitucija brazilka posnetki izsiljevanje mreža

V avtu strelca na plaži Bondi našli zastavi Islamske države

  • slika 1
  • slika 2
  • slika 3
  • slika 4
  • slika 5
  • slika 6
  • slika 7
  • slika 8
  • slika 9
  • slika 10
  • slika 11
  • slika 12
  • slika 13
  • slika 14
  • slika 15
  • slika 16
  • slika 17
  • slika 18
  • slika19
  • Slika 20
KOMENTARJI7

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Plešemo
17. 12. 2025 09.45
Moja Božičnica gre v andiamo
Odgovori
+1
1 0
Klobasazulu
17. 12. 2025 09.39
15 ur na dan jo je treba v a an..l ..vsak dan 5 dedov
Odgovori
+1
1 0
seter73
17. 12. 2025 09.32
v casu digitalizacije se clovek se sprostiti ne more vec ne da bi ga kdo snemal..
Odgovori
+1
1 0
kokicas
17. 12. 2025 09.31
Verjetno isto v Ljubljani, isto katastrofa od ponudbe in storitve.
Odgovori
+1
1 0
golobnadob
17. 12. 2025 09.29
Če bi se to zgodilo v Sloveniji, komentiranje tu ne bi bilo mogoče. Dvoličnost tega medija.
Odgovori
+3
3 0
Valkidžija
17. 12. 2025 09.47
Ja samo da novica "od doll" pa makar gre za brazilko
Odgovori
0 0
Morgoth
17. 12. 2025 09.15
Spet fajončki...😁
Odgovori
+0
1 1
bibaleze
Portal
Po 45. letu drugič mamica kljub izzivom z neplodnostjo
To je varna alternativna nevarnim plastičnim igračam
To je varna alternativna nevarnim plastičnim igračam
Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?
Kdaj otroku razkriti resnico o prazničnih možeh?
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
Porodna travma: Ko porod postane nočna mora
zadovoljna
Portal
Hči slavnega para je danes videti tako
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Dnevni horoskop: Ribe bodo vztrajne, rake preplavljajo spomini
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Barve las, ki jih bomo nosile v letu 2026
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
Popolno darilo, ki bo navdušilo vsakogar
vizita
Portal
Ali pitje vode med jedjo slabša prebavo?
Kako premagati praznično osamljenost?
Kako premagati praznično osamljenost?
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
10 zahrbtnih simptomov, ki opozarjajo, da vaše telo ni popolnoma zdravo
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
Resnica o okrevanju po najpogostejših lepotnih operacijah
cekin
Portal
Prazniki 2026: Kako izkoristiti dela proste dneve za najboljši dopust
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Prodaja božičnih slaščic na črno: kakšne globe grozijo prodajalcem in kakšna tveganja prevzemajo kupci
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Sončna elektrarna na jezeru kot korak k zeleni prihodnosti Šaleške doline
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
Ogled rimskega vodnjaka Trevi kmalu plačljiv
moskisvet
Portal
Išče žensko z denarjem in stilom
So električni avti res nevarni za pešce?
So električni avti res nevarni za pešce?
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
9 vrst sira, ki vsebujejo največ kalcija
Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa
Tako lepa je nova snaha Donalda Trumpa
dominvrt
Portal
Zato kavne usedline nikoli ne bi smeli zlivati v stranišče
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Nevarnosti na vrhu hladilnika
Ali moramo na novo kupljena oblačila in rjuhe oprati?
Ali moramo na novo kupljena oblačila in rjuhe oprati?
Kako se za vedno znebiti moljev?
Kako se za vedno znebiti moljev?
okusno
Portal
Božična sladica brez peke, za katero boste poželi navdušenje
Hitra enolončnica za decembrske dni
Hitra enolončnica za decembrske dni
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Odlična zimska zelenjavna priloga iz pečice
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
Najbolj dišeči piškoti, ki oznanjajo praznični čas
voyo
Portal
Sandokan
Na lovu
Na lovu
Jelenček Niko 3
Jelenček Niko 3
Kapa
Kapa
24ur.com
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1419