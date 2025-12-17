Brazilka v Splitu vodila mrežo prostitucije in stranke izsiljevala s posnetki

Občinsko državno tožilstvo v Splitu je na podlagi kazenske ovadbe Službe za organizirani kriminal Policijske uprave Splitsko-dalmatinske zaslišalo 28-letno brazilsko državljanko zaradi suma storitve petih kaznivih dejanj, povezanih s prostitucijo, in enega kaznivega dejanja izsiljevanja.

Kot poročajo hrvaški mediji, obstaja utemeljen sum, da je osumljenka v septembru in oktobru 2025 na ozemlju Hrvaške novačila brazilske državljanke, ki so pod njenim vodstvom opravljale spolne storitve za denar, s čimer je pridobila protipravno premoženjsko korist. S strankami se je dogovarjala za sestanke, ki so potekali v najetem stanovanju na območju Splitsko-dalmatinske županije. Po opravljenih storitvah si je denar z Brazilkami razdelila, poroča Net.hr.

Državno tožilstvo še navaja, da je osumljenka obtožena izsiljevanja ene od strank. Skupaj z več neznanimi moškimi naj bi grozila eni od strank, ki je koristila spolne usluge. Moškega so posneli s kamerami, na skrivaj nameščenimi v stanovanju, nato pa od njega zahtevali denar, pri čemer so mu grozili, da bo prišla na njegov domači naslov. V strahu je plačal zahtevani znesek, ko pa so mu grozili s smrtjo in zahtevali še več denarja, je to zavrnil in primer prijavil policiji.

Po zaslišanju je Občinsko državno tožilstvo preiskovalnemu sodniku Okrajnega sodišča v Splitu predlagalo, naj osumljenki zaradi nevarnosti pobega in možnosti ponovitve kaznivega dejanja odredi pripor. Preiskovalni sodnik je predlog sprejel in osumljenki odredil pripor.