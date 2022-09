Brazilke izgnane iz Hrvaške: V apartmaju so ponujale spolne usluge

Lastnik apartmaja v Šibeniku, ki so ga najemale Brazilke, je povedal, da so se mu njegove gostje že predhodno zdele sumljive. "Že pred tem sem slišal, da so v mestu neke Brazilke, nato pa sem na spletni strani, ki ponuja usluge spremljevalk, našel tudi slike svojih najemnic," je povedal lastnik. O tem je nato obvestil policijo.

Policisti so preiskovali možnost morebitne organizirane prostitucije, vendar so predpostavko ovrgli. "Policija spremlja stanje v zvezi z morebitnim organiziranjem prostitucije. A če organizirano prostitucijo razumemo tako, da določena oseba v okviru trgovine z ljudmi druge osebe sili v prostitucijo, v tem primeru ni tako," so dejali.

Vseeno pa so opozorili, da je ponujanje uslug prek spletnih strani in drugih medijev prepovedano. Tri Brazilke so tako kršile hrvaški zakon, zaradi česar so policisti tujim državljankam izdali obtožnice. "Dali smo jim tudi sedemdnevni rok, da zapustijo ozemlje Hrvaške," so pojasnili.

Na spletni strani so "Brazilke iz Šibenika", kot so jih poimenovali hrvaški mediji, imele poleg svojih slik pripet še opis fizičnih lastnosti, zraven pa je bila tudi njihova cena. Za svoje storitve so računale od 200 do 300 evrov na uro.