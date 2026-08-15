Brazilska policija našla lani ukradene Matissove grafike

Po pisanju francoske tiskovne agencije AFP je policija tudi aretirala moškega, ki je ukradene umetnine hranil za glavnega organizatorja tatvine. Kot je v četrtek sporočila policija, bo proti njemu vložena obtožba zaradi prejema ukradenega blaga in nezakonitega posedovanja orožja. Domnevnega glavnega organizatorja je policija aretirala aprila, v zvezi s tatvino pa je bila aretirana tudi ženska.

Po navedbah policije je tatvino izvedla dobro organizirana in strukturirana skupina, pri čemer je imel pri kraji umetniških del v Braziliji in njihovi prodaji na črnem trgu vsak član dodeljeno konkretno nalogo.

Kot še navaja policija, so tatovi obvladali varnostnika in starejši par, ki je obiskal knjižnico Mario de Andrade, ter iz steklene vitrine, kjer so bili shranjeni, pobrali grafike in druge predmete ter pobegnili. S seboj so odnesli tudi pet del brazilskega umetnika Candida Portinarija, ki pa jih policija še ni našla in so jih tatovi po pisanju AFP morda tudi že uspeli prodati.

Enega od osumljencev so aretirali že dan po tatvini s pomočjo mestnega sistema za prepoznavanje obrazov. V okviru preiskave je policija preiskovala tudi dražbene hiše v Sao Paulu in Riu de Janeiru.

Matissove grafike so bile sicer vključene v razstavo sodobne umetnosti, ki je pripovedovala o sodelovanju med knjižnico in Muzejem sodobne umetnosti v Sao Paulu.

Matissova grafična mapa Jazz je izšla v Franciji leta 1947. Po podatkih dražbene hiše Christie's obstaja 250 podpisanih izvodov.