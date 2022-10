Brazilske predsedniške volitve gredo v drugi krog

Brazilske ankete imajo tako podoben problem kot tiste v ZDA, kjer se prav tako podcenjujejo glasovi desnice. Ne glede na to pa je Bolsonaro vseeno zaostal za nekdanjim predsednikom, ki je Brazilijo vodil od leta 2003 do leta 2010.

67-letni nekdanji vojaški častnik Jair Bolsonaro je presegel pričakovanja oziroma napovedi anket, po katerih bi lahko 76-letni Luiz Inacio Lula da Silva zmagal že v prvem krogu in je sporočil, da so premagali laži anket javnega mnenja. Zadnja anketa Datafolha je pred volitvami Luli pripisala 50-odstotno podporo, Bolsonaru pa 36-odstotno.

V taboru Bolsonara so po razglasitvi rezultatov slavili, Lula pa je razočaranim podpornikom, ki so pričakovali slavje v Sao Paulu zagotovil, da bodo na koncu zmagali. "Nobene primerjave ni med Brazilijo, ki jo je zgradil Bolsonaro in tisto, ki smo jo mi," je dejal.

Lula je bil po izteku predsedniškega mandata zaprt za 18 mesecev zaradi obsodbe v povezavi s korupcijskim škandalom državnega naftnega podjetja Petrobras, vendar pa je vrhovno sodišče Brazilije na jezo Bolsonara lani obsodbo razveljavilo in Lula je lahko znova kandidiral.

Bolsonaro sprejel Trumpov recept za volitve

Bolsonaro je s pomikom na desno in skrajnim populizmom izgubil podporo sredinskih volivcev Brazilije, ki so mu leta 2018 pomagali na oblast. Podporo je izgubil tudi zaradi slabega gospodarskega položaja države, uničevanja amazonskega pragozda in podžiganja teorij zarote v času pandemije koronavirusa v slogu Donalda Trumpa v ZDA.